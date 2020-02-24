Врачи назвали четыре признака, предвещающих обморок





Обморок или синкопе подразумевает временное помутнение рассудка с потерей ориентации в пространстве, обусловленное нарушением кровообращения головного мозга. Причинами физиологического явления могут быть: сильный стресс, болевой шок, беременность, жар, гипотония и злоупотребление наркотическими, медикаментозными или алкогольными веществами. Специалисты призывают всех мужчин и женщин не медлить с обращением к врачу, если они периодически сталкиваются с обморочными состояниями.Первым предвещающим признаком является нарушение фокусировки зрения и появления синих пятен перед глазами. В таком случае врачи рекомендуют занять положение лежа с приподнятой головой. Следующий сигнал – отдышка и нехватка воздуха. Чтобы предотвратить обморок следует ослабить сдавливающие элементы одежды пострадавшего и обеспечить достаточное количество кислорода.Симптомами надвигающегося синкопе могут быть онемение конечностей и сильное головокружение с ощущением тепла в грудной клетке. Медики сообщают, что независимо от появившихся признаков, прежде всего не следует поддаваться панике, а занять положение сидя или лежа и спокойно глубоко дышать. Если обморочное состояние повторяется снова, необходимо обратится за помощью к терапевту.