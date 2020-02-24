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В Сирии турецкий танк лишился башни после удара российской ракетой

Ракета, выпущенная из российского ПТРК «Конкурс», в буквальном смысле снесла башню танка турецких вооруженных сил. Данный инцидент произошел в районе сирийского Найраба.
В Сирии турецкий танк лишился башни после удара российской ракетой

Речь идет об очередной неудачной попытке турецких сил атаковать позиции правительственных сил Сирии в Идлибе, которая завершилась разгромом турецкой армии и поддерживаемых Анкарой боевиков. Турецкий танк, который пытался первым пойти в атаку, сумел подойти к позициям сирийцев лишь на несколько километров, после чего был уничтожен прямым попаданием из ПТРК серии «Конкурс» российского производства. Более того, от удара ракетой у боевой машины в буквальном смысле оторвало башню, которая отлетела от шасси на несколько метров.

В Сети даже было опубликовано фото уничтоженного турецкого танка, на котором видно, что боевая машина, которая всего несколько дней назад прибыла в Идлиб из другого региона, получила серьезные повреждения. В результате прошедших боев турецким военным так и не удалось потеснить армию САА с ее позиций и даже приблизиться к ним.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:30

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