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Медики назвали 8 ежедневных привычек, ведущих к раннему старению мозга

Медики из Медицинского центра Health Line (США) составили список из 8 привычек, совершающихся человеком ежедневно и ведущих к раннему старению мозга. Основной причиной ухудшения его работы является вдыхание загрязнённого воздуха.

Согласно утверждениям медиков, очень важно поддерживать головной мозг в здоровом состоянии. Однако каждый день человек совершает неправильные действия, приводящие к его повреждению, что провоцирует серьезные проблемы. К примеру, из-за большого количества разговоров с людьми мозг подвергается серьезной психической нагрузке, особенно если это касается интровертов. Негативно сказывается и злоупотребление сахаром и сладостями. Не стоит также накрываться одеялом с головой, поскольку из-за отсутствия воздуха может возникнуть кислородное голодание, а отдых оказывается неэффективным.

Стрессовые ситуации и перенапряжение приводят к старению мозга, поэтому лучше опробовать медитации и контролировать эмоции. Большое пристрастие к пище скрывает опасность, так как организм ощущает напряжение от её поступления в организм и в результате возникает давление на артерии, из-за чего могут ухудшаться умственные способности. Также стоит отметить, курение вредно для сердца и может провоцировать онкологические заболевания, а также пагубно воздействует на клетки мозга. Нельзя отказываться от завтрака, поскольку первый приём пищи является главным и насыщает мозг и организм в целом полезными веществами. Согласно утверждениям медиков, ключевой причиной ухудшения его работы может быть вдыхание загрязненного воздуха.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 13:30

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