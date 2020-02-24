АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Употребление слишком горячего чая повышает риск развития…
EUR 69.42 USD 64.30
Курс валют на 22.02.2020

Павел Прилучный о разводе с Агатой Муцениеце: "Мы всегда будем родными друг другу людьми"

Павел Прилучный в Instagram-аккаунте официально заявил о разводе с Агатой Муцениеце. Также знаменитый артист сообщил, что они всегда будут родными друг другу людьми.
Павел Прилучный о разводе с Агатой Муцениеце: "Мы всегда будем родными друг другу людьми"

Сегодня Агата Муцениеце назвала себя женщиной, которая пришла к тому, что надо законно расторгать брак. теперь и Павел Прилучный опубликовал пост, в котором сообщил, что его семья делилась с преданными поклонниками самыми счастливыми событиями своей жизни. Они всегда старались быть предельно честными с фанатами. Поэтому актер решил сделать официально заявления и написал: "Наша красивая история любви должна остаться красивой, а для этого нужно ее вовремя остановить, что мы и решили сделать".

Также Павел Прилучный попросил от подписчиков и СМИ проявить солидарность, поскольку для его семьи это сложный период в жизни. При этом знаменитость отметил, что он и Агата Муцениеце всегда будут родными друг другу людьми и будут любить своих детей так же сильно, а возможно еще и больше. В конце актер написал: "Наши отношения остаются дружескими, все происходит обоюдно, с уважением и по взрослому".

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:09

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
О молодости звезд "Дом-2" Бузовой и Собчак рассказал Юрий…
В Сирии турецкий танк лишился башни после удара российской…
Владимир Пресняков показал архивное фото молодой…
Ученые из Австралии произвели гибкие солнечные…
Павел Прилучный о разводе с Агатой Муцениеце: "Мы всегда будем родными друг другу…
Житель Санкт-Петербурга пострадал от колотого ранения своей…
Дональд Трамп сорвал роды жены лидера группы «Uma2rmaH» Владимира Кристовского в…
До конца апреля Минобороны РФ заключит контракт на первые…
Жена экс-участника «Дом-2» Андрея Чуева, страдающего бесплодием,…
Агата Муцениеце о разводе с Павлом Прилучным: "Пришла к тому, что надо законно расторгать…
Наталья Варлей о своей жизни: «Три брака, 2 сына, 14 кошек и ни одного «женского…
Игорь Николаев поделился снимком без…
Ученые: Употребление слишком горячего чая повышает риск развития…
Корабли ЧФ РФ ведут наблюдение за американским эсминцем в акватории…
«Нечто особенное»: Ники Минаж намекнула на…
Станислав Садальский раскритиковал ярко-розовые наряды телеведущей Тины…
Американские эксперты оценили необычные боеприпасы к…
Москву и Подмосковье летом накроет волнами жары –…
Ирина Шейк не жалеет о разрыве отношений с Брэдли…
На аукционе за 9,1 тысяч долларов продали свитер Овечкина, посвященный Коби…
Внедорожник Aston Martin DBX получил специальную…
Политолог Андрей Кошкин заявил о превосходстве российского «оружия…
В одном из магазинов Бельгии найден альбом с фотографиями звёзд…
У YouTube и TikTok появится серьезный…
«Как голая куропатка»: звезду «Дом-2» Тату Блюменкранц травят за…
Стало известно, какие блины россияне любят больше…
Ведущая "Дом-2 Ольга Орлова уехала в Париж с…
На концерте Ольга Бузова сменила четыре наряда и пела под…
Просмотреть все новости