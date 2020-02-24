Павел Прилучный о разводе с Агатой Муцениеце: "Мы всегда будем родными друг другу людьми"
Павел Прилучный в Instagram-аккаунте официально заявил о разводе с Агатой Муцениеце. Также знаменитый артист сообщил, что они всегда будут родными друг другу людьми.
Сегодня Агата Муцениеце назвала себя женщиной, которая пришла к тому, что надо законно расторгать брак. теперь и Павел Прилучный опубликовал пост, в котором сообщил, что его семья делилась с преданными поклонниками самыми счастливыми событиями своей жизни. Они всегда старались быть предельно честными с фанатами. Поэтому актер решил сделать официально заявления и написал: "Наша красивая история любви должна остаться красивой, а для этого нужно ее вовремя остановить, что мы и решили сделать".
Также Павел Прилучный попросил от подписчиков и СМИ проявить солидарность, поскольку для его семьи это сложный период в жизни. При этом знаменитость отметил, что он и Агата Муцениеце всегда будут родными друг другу людьми и будут любить своих детей так же сильно, а возможно еще и больше. В конце актер написал: "Наши отношения остаются дружескими, все происходит обоюдно, с уважением и по взрослому".
Сегодня Агата Муцениеце назвала себя женщиной, которая пришла к тому, что надо законно расторгать брак. теперь и Павел Прилучный опубликовал пост, в котором сообщил, что его семья делилась с преданными поклонниками самыми счастливыми событиями своей жизни. Они всегда старались быть предельно честными с фанатами. Поэтому актер решил сделать официально заявления и написал: "Наша красивая история любви должна остаться красивой, а для этого нужно ее вовремя остановить, что мы и решили сделать".
Также Павел Прилучный попросил от подписчиков и СМИ проявить солидарность, поскольку для его семьи это сложный период в жизни. При этом знаменитость отметил, что он и Агата Муцениеце всегда будут родными друг другу людьми и будут любить своих детей так же сильно, а возможно еще и больше. В конце актер написал: "Наши отношения остаются дружескими, все происходит обоюдно, с уважением и по взрослому".