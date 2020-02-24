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Ученые из Австралии произвели гибкие солнечные батареи

Ученые из Университета Квинсленда в Австралии смогли разработать гибкие солнечные батареи. Исследователи произвели панели, которые могут использоваться в покрытии смартфонов и иных гаджетов для их подзарядки от светила.

Исследователи из Университета Квинсленда сообщают, что они побили рекорд эффективности для солнечных элементов, используя инновационный подход «квантовых точек». Это открытие существенно повышает потенциал коммерчески жизнеспособных солнечных поверхностей и улучшает энергетические характеристики панелей в условиях низкой освещенности. Австралийская исследовательская группа смогла достичь КПД, которая на 16,6% больше, чем обычные солнечные элементы.

Хотя производство электричества с использованием кремниевых пластин уже давно является отраслевым стандартом и представляет собой подавляющее большинство коммерчески доступных СБ, солнечные аккумуляторы потенциально могут быть включены в гибкие материалы. Исследователи говорят, что таким образом можно разработать покрытие для смартфонов и других гаджетов, которые смогут восстанавливать заряд аккумулятора как на улице, так и в помещении.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 11:16

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