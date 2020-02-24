Житель Санкт-Петербурга пострадал от колотого ранения своей сожительницы
Пресс-служба Министерства внутренних дел РФ сообщила, что в Санкт-Петербурге 40-летний мужчина пострадал от колотого ножевого ранения своей 42-летней сожительницы. Инцидент произошел 23 февраля в Василеостровском районе города.
Согласно материалам уголовного дела, около 8:30 в квартире жилого дома на Васильевском острове женщина нанесла колотое ножевое ранение своему сожителю, после чего самостоятельно вызвала скорую медицинскую помощь. Сотрудники полиции выяснили, что накануне случившегося сожители вместе распивали спиртные напитки.
Мужчина, который ранее работал трактористом-машинистом, на данный момент находится в больнице с колотым ножевым ранением брюшной полости. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по 111 статье УК РФ и задержали подозреваемую сожительницу пострадавшего.
Согласно материалам уголовного дела, около 8:30 в квартире жилого дома на Васильевском острове женщина нанесла колотое ножевое ранение своему сожителю, после чего самостоятельно вызвала скорую медицинскую помощь. Сотрудники полиции выяснили, что накануне случившегося сожители вместе распивали спиртные напитки.
Мужчина, который ранее работал трактористом-машинистом, на данный момент находится в больнице с колотым ножевым ранением брюшной полости. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по 111 статье УК РФ и задержали подозреваемую сожительницу пострадавшего.
Происшествия
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 11:06