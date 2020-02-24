Жена экс-участника «Дом-2» Андрея Чуева, страдающего бесплодием, беременна

В 2017 году Чуев во второй раз заключил брак и с тех пор пара хотела стать родителями. Подписчики постоянно интересовались у бывшего героя телестройки и его жены, когда же будет прибавление в семье. Чуев не скрывал, у него и у Виктории есть серьезные заболевания, но пара упорно старается от них избавиться. Почти год назад Андрей поделился с подписчиками, что врачи поставили семье диагноз бесплодие.А в этом году супруга Виктория решила сделать необычный подарок для любимого мужчины на День защитника Отечества. Так как муж пришёл домой в расстроенных чувствах, она решила сделать ему сюрприз. Виктория подложила ему тест на беременность, который показывал две заветные полоски.Андрей Чуев поделился радостью с подписчиками. По его словам, это был лучший подарок за все предыдущие годы.Подписчики в комментариях, которых набралось уже несколько тысяч, поздравляют семейство и называют произошедшие настоящим чудом.Напомним, что у бизнесмена и участника шоу «Дом-2» Андрея Чуева от первого брака есть дочь Лиза. Девочка отлично общается с новой супругой Андрея и ездит с ними на отдых.