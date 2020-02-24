Агата Муцениеце о разводе с Павлом Прилучным: "Пришла к тому, что надо законно расторгать брак"

Агата Муцениеце возмущена тем, что некоторые пользователи Сети указывают ей, когда и какой пост ей нужно публиковать. Сегодня знаменитость решила обратиться к фанатам и рассказала им, что раньше она читала комментарии и не слушала свой "внутренний голос", который ей говорил о том, чтобы она не обращала внимание на недругов. Супруга Павла Прилучного написала: "Я давно плевала на то, как надо! Медийность для меня никогда не была "рамками" или "правилами". Я никогда не хотела казаться какой-то другой".Агата Муцениеце добавила, что ее имидж "на дне" и она совсем не образец для многих женщин, а также она пришла к тому, что надо законно расторгать брак. В конце публикации знаменитость попросила представителей СМИ соблюдать рамки приличия и не тревожить ее семью. Подписчики начали писать, что шокированы такой новостью. Многие начали выражать актрисе слова поддержки и пожелали ей быть сильной.