АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Употребление слишком горячего чая повышает риск развития…
EUR 69.42 USD 64.30
Курс валют на 22.02.2020

Ученые: Употребление слишком горячего чая повышает риск развития рака

Новые исследования американских ученых показали, что употребление слишком горячего чая вредит пищеводу. Более того, обнаружены доказательства повышения риска развития рака.

Ученые из Американского онкологического общества выяснили, что чай может оказать огромное влияние на здоровье человека. Помимо укрепления организма от сезонных заболеваний, в чрезмерно горячем виде он также может повышать вероятность появления злокачественных опухолей в ЖКТ. К подобному выводу исследователи пришли после наблюдений за 50 тысячами испытуемых, которые периодически пили чай, чья температура превышала 60 градусов по Цельсию.

Результаты эксперимента показали, что участники эксперимента повысили риск развития онкологий пищевода на 90%. Речь идет об употреблении не менее 700 мл чая ежедневно, то есть по две больших чашки. Исследователи изучали испытуемых в возрасте от 40 до 75 лет на протяжении более 10 лет. В период с 2004 по 2017 год они обнаружили 317 новых случаев рака пищевода. «Нет ничего нового в том, что повторное раздражение слизистой может привести к злокачественным новообразованиям», - сообщают специалисты из США. Во избежание подобных последствий рекомендуется употреблять напиток, температура которого опустилась ниже 60 градусов по Цельсию.

+Дзен +Яндекс новости
Наука / Авторские новости
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:24

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
О молодости звезд "Дом-2" Бузовой и Собчак рассказал Юрий…
В Сирии турецкий танк лишился башни после удара российской…
Владимир Пресняков показал архивное фото молодой…
Ученые из Австралии произвели гибкие солнечные…
Павел Прилучный о разводе с Агатой Муцениеце: "Мы всегда будем родными друг другу…
Житель Санкт-Петербурга пострадал от колотого ранения своей…
Дональд Трамп сорвал роды жены лидера группы «Uma2rmaH» Владимира Кристовского в…
До конца апреля Минобороны РФ заключит контракт на первые…
Жена экс-участника «Дом-2» Андрея Чуева, страдающего бесплодием,…
Агата Муцениеце о разводе с Павлом Прилучным: "Пришла к тому, что надо законно расторгать…
Наталья Варлей о своей жизни: «Три брака, 2 сына, 14 кошек и ни одного «женского…
Игорь Николаев поделился снимком без…
Ученые: Употребление слишком горячего чая повышает риск развития…
Корабли ЧФ РФ ведут наблюдение за американским эсминцем в акватории…
«Нечто особенное»: Ники Минаж намекнула на…
Станислав Садальский раскритиковал ярко-розовые наряды телеведущей Тины…
Американские эксперты оценили необычные боеприпасы к…
Москву и Подмосковье летом накроет волнами жары –…
Ирина Шейк не жалеет о разрыве отношений с Брэдли…
На аукционе за 9,1 тысяч долларов продали свитер Овечкина, посвященный Коби…
Внедорожник Aston Martin DBX получил специальную…
Политолог Андрей Кошкин заявил о превосходстве российского «оружия…
В одном из магазинов Бельгии найден альбом с фотографиями звёзд…
У YouTube и TikTok появится серьезный…
«Как голая куропатка»: звезду «Дом-2» Тату Блюменкранц травят за…
Стало известно, какие блины россияне любят больше…
Ведущая "Дом-2 Ольга Орлова уехала в Париж с…
На концерте Ольга Бузова сменила четыре наряда и пела под…
Просмотреть все новости