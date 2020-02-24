Ученые: Употребление слишком горячего чая повышает риск развития рака





Ученые из Американского онкологического общества выяснили, что чай может оказать огромное влияние на здоровье человека. Помимо укрепления организма от сезонных заболеваний, в чрезмерно горячем виде он также может повышать вероятность появления злокачественных опухолей в ЖКТ. К подобному выводу исследователи пришли после наблюдений за 50 тысячами испытуемых, которые периодически пили чай, чья температура превышала 60 градусов по Цельсию.Результаты эксперимента показали, что участники эксперимента повысили риск развития онкологий пищевода на 90%. Речь идет об употреблении не менее 700 мл чая ежедневно, то есть по две больших чашки. Исследователи изучали испытуемых в возрасте от 40 до 75 лет на протяжении более 10 лет. В период с 2004 по 2017 год они обнаружили 317 новых случаев рака пищевода. «Нет ничего нового в том, что повторное раздражение слизистой может привести к злокачественным новообразованиям», - сообщают специалисты из США. Во избежание подобных последствий рекомендуется употреблять напиток, температура которого опустилась ниже 60 градусов по Цельсию.