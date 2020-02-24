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Дональд Трамп сорвал роды жены лидера группы «Uma2rmaH» Владимира Кристовского в США

Известный российский музыкант и фронтмен популярной группы «Uma2rmaH» Владимир Кристовский не так давно планировал вылетать с супругой в США. Артист и его жена Ольга Пилевская планировали, чтобы их второй общий ребенок родился на свет именно в этой стране, однако их планы пришлось корректировать из-за Дональда Трампа.
Дональд Трамп сорвал роды жены лидера группы «Uma2rmaH» Владимира Кристовского в США

«Нашли врача в США с хорошими отзывами, у нее все рожают благополучно и только естественным путем, даже после кесарева сечения. Там же отыскали хорошее жилье, не хватало только одного – получить визы», - рассказала супруга музыканта. Однако в планы семьи пришлось вносить коррективы после того, как американский президент выступил с инициативой об ужесточении правил выдачи виз беременным женщинам. В результате Кристовскому и его супруге документы получить так и не удалось. «В результате все наши планы были разрушены. Для нас это, конечно, стало коллапсом», - приводит слова Ольги Пилевской портал «7Дней».

В результате супругам пришлось срочно искать подходящего врача в России. Примечательно, что рожать будущая мама планирует не в обычном родильном отделении, а с так называемой «гипноакушеркой». Стоит также отметить, что будущий ребенок станет для Владимира Кристовского шестым.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:05

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