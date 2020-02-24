Дональд Трамп сорвал роды жены лидера группы «Uma2rmaH» Владимира Кристовского в США





«Нашли врача в США с хорошими отзывами, у нее все рожают благополучно и только естественным путем, даже после кесарева сечения. Там же отыскали хорошее жилье, не хватало только одного – получить визы», - рассказала супруга музыканта. Однако в планы семьи пришлось вносить коррективы после того, как американский президент выступил с инициативой об ужесточении правил выдачи виз беременным женщинам. В результате Кристовскому и его супруге документы получить так и не удалось. «В результате все наши планы были разрушены. Для нас это, конечно, стало коллапсом», - приводит слова Ольги Пилевской портал «7Дней».В результате супругам пришлось срочно искать подходящего врача в России. Примечательно, что рожать будущая мама планирует не в обычном родильном отделении, а с так называемой «гипноакушеркой». Стоит также отметить, что будущий ребенок станет для Владимира Кристовского шестым.