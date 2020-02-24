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Наталья Варлей о своей жизни: «Три брака, 2 сына, 14 кошек и ни одного «женского счастья»

Российская актриса Наталья Варлей одна из самых популярных личностей российского кинематографа 20 века. Несмотря на свою успешную деятельность и насыщенную личную жизнь, в недавнем интервью журналистам она сообщила, что ни разе не испытала «женского счастья».
Наталья Варлей о своей жизни: «Три брака, 2 сына, 14 кошек и ни одного «женского счастья»

Артистка цирка, сыгравшая «спортсменку, комсомолку и просто красавицу» в комедийной киноленте Леонида Гайдая «Кавказская пленница» выросла в не простое послевоенное время. Будучи ребенком, будущая актриса очень страдала от ревмокардита, однако желание стать профессиональной акробаткой было настолько сильным, что втайне от родителей Наталья Варлей записалась в цирковую студию. Именно там ее заметил режиссер Георгий Юнвальд-Хилькевич, благодаря которому началась кинематографическая деятельность эквилибристки.

Первый брак актрисы с коллегой Николаем Бурляевым продлился всего год. Следующие семилетние отношения с однокурсником по театральному училищу Владимиром Тихоновым закончились из-за его наркотической зависимости. Однако у пары появился сын Василий, а после развода у Натальи Варлей родился младший ребенок Александр, отец которого остался не названым. Третье замужество акробатки тоже было кратковременным и не принесло семейного счастья.

В одном из интервью Алексей Зардинов, который дружил с последним супругом Натальи Варлей, рассказал, что «приходя в гости к своему напарнику, его встречали 13 кошек». Как позднее уточнила актриса, у нее дома «их было 14». Кроме того, в 2018 году она написала автобиографическую книгу с откровенными признаниями, удививших читателей. Несмотря на насыщенную личную жизнь и успешную профессиональную деятельность, заслуженная артистка России подытожила, что ей «ни разу не удалось испытать настоящего женского счастья».

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Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 10:32

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