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Владимир Пресняков показал архивное фото молодой Пугачевой

Известный российский композитор и певец Владимир Пресняков поделился с подписчиками своей странички в социальной сети Instagram архивным фото с Аллой Пугачевой. На показанном артистом снимке Примадонна позирует с военнослужащими ВМФ, а вот год, когда был сделан этот снимок, не указан.
Владимир Пресняков показал архивное фото молодой Пугачевой

Это фото Пресняков отыскал в семейном альбоме, причем, на нем присутствует и он сам. Певец запечатлен на этом снимке в тельняшке и бескозырке, а Алла Борисовна – в платье в светлых тонах. Стоит напомнить, что Владимир Пресняков 10 лет был женат на дочери Аллы Борисовны Кристине Орбакайте. Более того, в этом браке 29 лет тому назад родился сын Никита, в жизни которого артист продолжает принимать активное участие, несмотря на тот факт, что они с дочерью Пугачевой развелись еще в 2005 году, передает издание «Слово и дело».

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 11:23

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