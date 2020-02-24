Корабли ЧФ РФ ведут наблюдение за американским эсминцем в акватории моря
Корабли Черноморского Флота РФ ведут наблюдение за эсминцем USS Ross ВМС США, который не так давно вошел в акваторию моря. Такие данные приводит российский Национальный центр управления обороной.
Согласно информации, эсминец, на борту которого находится ракетное оружие, вошел в Черное море 23 февраля. В Ведомстве также подчеркивают, что все средства и силы флота на данный момент обеспечивают слежение за перемещениями судна и контроль его действий. Стоит также отметить, что американский эсминец уже не впервые совершает такие маневры. Ранее в российском оборонном ведомстве уже указывали на чрезмерную активность НАТО у границ страны, которая с каждым годом только усиливается. В Альянсе свои действия оправдывают «российской агрессией», которую таким образом якобы приходится сдерживать. Официально Москва же заявляет, что государство не представляет никакой угрозы для других стран.
Стоит напомнить, судам нечерноморских стран разрешено находиться в акватории Черного моря на протяжении всего трех недель. Подобное решение было утверждено в рамках Конвенции Монтре, которая была принята еще в 1936 году, сообщается в материале издания «ПолитЭксперт».
Согласно информации, эсминец, на борту которого находится ракетное оружие, вошел в Черное море 23 февраля. В Ведомстве также подчеркивают, что все средства и силы флота на данный момент обеспечивают слежение за перемещениями судна и контроль его действий. Стоит также отметить, что американский эсминец уже не впервые совершает такие маневры. Ранее в российском оборонном ведомстве уже указывали на чрезмерную активность НАТО у границ страны, которая с каждым годом только усиливается. В Альянсе свои действия оправдывают «российской агрессией», которую таким образом якобы приходится сдерживать. Официально Москва же заявляет, что государство не представляет никакой угрозы для других стран.
Стоит напомнить, судам нечерноморских стран разрешено находиться в акватории Черного моря на протяжении всего трех недель. Подобное решение было утверждено в рамках Конвенции Монтре, которая была принята еще в 1936 году, сообщается в материале издания «ПолитЭксперт».
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 10:17