Игорь Николаев поделился снимком без усов

Личный профиль Игоря Николаева в соцсети Instagram недавно пополнился коллажем из двух фотографий. На первом черно-белом изображении муж Проскуряковой запечатлен в молодости, когда проходил службу в армии и еще не решил дополнить собственный имидж усами. А на втором кадре певец показал себя нынешнего. Публикацию композитор дополнил такими словами: «Найдите десять отличий. Ну хорошо, одиннадцать! С 23 Февраля! Ура!»Поздравления от Игоря Николаева с Днем защитника Отечества не прошли мимо внимания Леонида Агутина. Супруг Анжелики Варум давно дружит с семьей 60-летнего музыканта, потому прокомментировал фотографию в свойственной ему манере: «Вижу пять причин, вернее, отличий — форма, прическа, очки, усы и море хитов!» Поклонники Николаева также были удивлены резким переменами во внешности их кумира, которого поздравили с профессиональным праздником.