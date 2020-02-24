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Игорь Николаев поделился снимком без усов

Игорь Николаев решил удивить своих поклонников ко Дню защитника Отечества, поделившись архивным снимком. На фотографии знаменитый певец предстал без усов во время службы в советской армии.

Личный профиль Игоря Николаева в соцсети Instagram недавно пополнился коллажем из двух фотографий. На первом черно-белом изображении муж Проскуряковой запечатлен в молодости, когда проходил службу в армии и еще не решил дополнить собственный имидж усами. А на втором кадре певец показал себя нынешнего. Публикацию композитор дополнил такими словами: «Найдите десять отличий. Ну хорошо, одиннадцать! С 23 Февраля! Ура!»

Поздравления от Игоря Николаева с Днем защитника Отечества не прошли мимо внимания Леонида Агутина. Супруг Анжелики Варум давно дружит с семьей 60-летнего музыканта, потому прокомментировал фотографию в свойственной ему манере: «Вижу пять причин, вернее, отличий — форма, прическа, очки, усы и море хитов!» Поклонники Николаева также были удивлены резким переменами во внешности их кумира, которого поздравили с профессиональным праздником.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:25

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