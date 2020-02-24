Станислав Садальский раскритиковал ярко-розовые наряды телеведущей Тины Канделаки

Станислав Садальский показал фотографии, на которых можно увидеть лишь половину лица Тины Канделаки, назвав её «неизвестной дамой». Но всё же на фото хорошо угадывается облик популярной телеведущей. Артист отметил, стиль журналистки является безвкусным и мода на такие наряды уродлива. По его словам, Канделаки, хоть и хорошо выглядит, однако всё портит выбор нарядов. В качестве оценки её стиля он привёл слова Аллы Довлатовой, согласно утверждениям которой, люди, окружающие даму в розовом, считают её интеллектуальный уровень очень низким, даже если он намного выше среднего.Мужчинами такая женщина не воспринимается всерьёз, и они считают её инфантильной и подверженной эмоциям. Садальский посетовал, сейчас стала модной безвкусная одежда, скрывающая достоинства фигуры. Он называет такие наряды уродливыми и отмечает, ранее также существовали различия между красотой, модой и подобными образами. Большинство поклонников артиста согласились с его мнением, сообщив, дама на представленных фотографиях выбирает одежду не по возрасту и её стиль нельзя назвать приемлемым. Публикация Садальского собрала больше 4 тысяч «лайков» и около 350 комментариев.