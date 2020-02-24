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Станислав Садальский раскритиковал ярко-розовые наряды телеведущей Тины Канделаки

Станислав Садальский в своём аккаунте в Instagram высказался по поводу нарядов телеведущей Тины Канделаки. Он опубликовал несколько её снимков в одежде ярко-розового цвета и раскритиковал любовь к этому оттенку.

Станислав Садальский показал фотографии, на которых можно увидеть лишь половину лица Тины Канделаки, назвав её «неизвестной дамой». Но всё же на фото хорошо угадывается облик популярной телеведущей. Артист отметил, стиль журналистки является безвкусным и мода на такие наряды уродлива. По его словам, Канделаки, хоть и хорошо выглядит, однако всё портит выбор нарядов. В качестве оценки её стиля он привёл слова Аллы Довлатовой, согласно утверждениям которой, люди, окружающие даму в розовом, считают её интеллектуальный уровень очень низким, даже если он намного выше среднего.

Мужчинами такая женщина не воспринимается всерьёз, и они считают её инфантильной и подверженной эмоциям. Садальский посетовал, сейчас стала модной безвкусная одежда, скрывающая достоинства фигуры. Он называет такие наряды уродливыми и отмечает, ранее также существовали различия между красотой, модой и подобными образами. Большинство поклонников артиста согласились с его мнением, сообщив, дама на представленных фотографиях выбирает одежду не по возрасту и её стиль нельзя назвать приемлемым. Публикация Садальского собрала больше 4 тысяч «лайков» и около 350 комментариев.

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💰Неизвестной даме на фото под 50... неплохо выглядит... но!Алла Довлатова считает;-Окружающие автоматически приписывают даме в ярко-розовом низкий уровень интеллекта, даже если ее IQ значительно выше среднего. Мужчины не воспринимают такую женщину всерьез и считают, что она инфантильна и подвержена эмоциям. Почему в моду вошли безвкусные вещи, которые скрывают достоинства. ... Уродливая мода — это не мейнстрим даже сейчас. Различия между красотой, модой и уродливой одеждой всегда существовали.А вам розовое на даме в возрасте , новинка на весну нравится? #незнакомка #далекозасорок #безднавкуса #розовое #омода #мода2020 #модасезона #золотаямалина #переоденься💚 @alla_dovlatova

Допис, поширений Стас Садальский️🎬 (@stassadal)

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 10:03

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