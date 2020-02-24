Американские эксперты оценили необычные боеприпасы к ШАК-12





Оружейные специалисты из США высоко оценили не только крупнокалиберный штурмовой автомат ШАК-12, но и патроны к нему. По словам американцев, российский боеприпас является одним из самых "странных" в мире, который характеризуется толстым и коротким корпусом. Это позволяет вести огонь тяжелыми пулями на малой скорости, которые достигают невиданной останавливающей силы. Более того, калибр 12,7×55 мм идеально подходит для поражения сил противника в укрепленных бронежилетах.Стоит отметить, что подобные боеприпасы также используются в крупнокалиберной снайперской винтовке ВССК и штурмовом револьвере РШ-12. Разработанные тульским ЦКИБ СОО для сотрудников ФСБ патроны обычно предназначены для ведения боя на короткой дистанции. Что касается современного ШАК-12, то многие мировые эксперты называют его передовым оружием для нужд спецподразделений. Оно отличается не только бронебойными качествами, но и сравнительно высокой эргономичностью по сравнению с традиционными образцами штурмовых винтовок.