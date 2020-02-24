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Американские эксперты оценили необычные боеприпасы к ШАК-12

Журналисты из американского издания The National Interest посвятили обзор российскому боеприпасу калибром 12,7х55 мм. Эксперты оценили необычные патроны к ШАК-12, которые обладают "экстремальной" подавляющей силой.

Оружейные специалисты из США высоко оценили не только крупнокалиберный штурмовой автомат ШАК-12, но и патроны к нему. По словам американцев, российский боеприпас является одним из самых "странных" в мире, который характеризуется толстым и коротким корпусом. Это позволяет вести огонь тяжелыми пулями на малой скорости, которые достигают невиданной останавливающей силы. Более того, калибр 12,7×55 мм идеально подходит для поражения сил противника в укрепленных бронежилетах.

Стоит отметить, что подобные боеприпасы также используются в крупнокалиберной снайперской винтовке ВССК и штурмовом револьвере РШ-12. Разработанные тульским ЦКИБ СОО для сотрудников ФСБ патроны обычно предназначены для ведения боя на короткой дистанции. Что касается современного ШАК-12, то многие мировые эксперты называют его передовым оружием для нужд спецподразделений. Оно отличается не только бронебойными качествами, но и сравнительно высокой эргономичностью по сравнению с традиционными образцами штурмовых винтовок.

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Технологии / Главные новости
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 09:55

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