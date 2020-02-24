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Москву и Подмосковье летом накроет волнами жары – климатолог

Летом 2020 года Москва и Подмосковье, скорее всего, столкнутся с сильными ливнями и волнами жары. Такие данные приводятся в публикации агентства «РИА Новости» со ссылкой на климатолога Андрея Киселева.

«Отмечается тенденция к учащению экстремальных погодных явлений. Обильные осадки вплоть до ливней, а также волны жаркой погоды в столице и регионе, вероятнее всего, повторятся и летом 2020 года. В среднем, как свидетельствует статистика, эти явления учащаются. Вероятнее всего, волны жары станут еще более частыми, но сказать насколько именно пока сложно. Это же можно сказать о ливнях», - подчеркнул эксперт. Он также добавил, что увеличения длительности волн жаркой погоды при этом ожидать, скорее всего, не следует.

Эксперт также отметил, что под конец минувшего года в России приняли новую стратегию адаптации страны к изменениям климата. В рамках этого документа предусматривается создание планов на федеральном уровне, а также ряд направлений хозяйственной деятельности. Ученые считают, что такие планы должны стать частью мер, направленных на снижение негативного воздействия от ливней и волн жары. Кроме того, подчеркивает Киселев, средние показатели суточных температур в ближайший летний сезон вряд ли продемонстрируют существенное отклонение от нормы в большую сторону, однако сильные превышения в краткосрочных периодах все же возможны.

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Общество
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:47

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