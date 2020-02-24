На аукционе за 9,1 тысяч долларов продали свитер Овечкина, посвященный Коби Брайанту
29 января Александр Овечкин показался на публике в свитере с 24 номером, посвященным покойному Коби Брайанту. Стало известно, что предмет вязаной одежды продали на аукционе за 9,1 тысяч долларов США.
Во время раскатки перед матчем «Вашингтон Кэпиталз» против «Нэшвилл Предаторз» 29 января Александр Овечкин решил отдать дань памяти знаменитому хоккеисту Коби Брайанту, показавшись в свитере с номером «24». Немногим позднее кофта появилась в качестве лота на аукционе с личным автографом российского спортсмена и сертификатом подлинности. Стоит отметить, что хотя стартовая цена составляла 300 долларов США, после торгов она поднялась до 1950 долларов.
На этой распродаже также были реализованы клюшка (2500 долларов) и перчатки (2100 долларов) нападающего «Вашингтона». Известно, что собранные с аукциона деньги пойдут в фонд поддержки семьи Коби Брайанта, который погиб 26 января. Напомним, что в результате падения геликоптера в Калифорнии скончался не только лидер ХК «Лос-Анджелес Лейкерс», но и его 13-летняя дочь Джанна и еще 7 пассажиров. Экипаж вертолета собирался посетить баскетбольный матч в Академии Мамбы Брайанта.
Во время раскатки перед матчем «Вашингтон Кэпиталз» против «Нэшвилл Предаторз» 29 января Александр Овечкин решил отдать дань памяти знаменитому хоккеисту Коби Брайанту, показавшись в свитере с номером «24». Немногим позднее кофта появилась в качестве лота на аукционе с личным автографом российского спортсмена и сертификатом подлинности. Стоит отметить, что хотя стартовая цена составляла 300 долларов США, после торгов она поднялась до 1950 долларов.
На этой распродаже также были реализованы клюшка (2500 долларов) и перчатки (2100 долларов) нападающего «Вашингтона». Известно, что собранные с аукциона деньги пойдут в фонд поддержки семьи Коби Брайанта, который погиб 26 января. Напомним, что в результате падения геликоптера в Калифорнии скончался не только лидер ХК «Лос-Анджелес Лейкерс», но и его 13-летняя дочь Джанна и еще 7 пассажиров. Экипаж вертолета собирался посетить баскетбольный матч в Академии Мамбы Брайанта.