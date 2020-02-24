Внедорожник Aston Martin DBX получил специальную версию
Роскошный британский внедорожник Aston Martin DBX еще не так давно начал поступать своим первым владельцам, которые ранее оформили на этот автомобиль предварительный заказ. Теперь же сообщается, что автомобиль уже вышел в новой специальной версии.
Первые владельцы нового Aston Martin DBX не успеют получить свои внедорожники до конца 2020 года, при этом, компания уже работает над новой специальной версии этой модели. Недавно было объявлено, что автомобиль выйдет в новом исполнении – версии Q, которую производитель предлагает для многих других своих спортивных авто. К слову, ранее британская марка уже демонстрировала прототип DBX Q, кроме того, концепт-кар с таким же названием компания планирует официально представить в рамках Женевского автосалона, не исключено, что речь идет как раз о новой специальной версии.
Отмечается, что DBX Q стал результатом работы команды, во главе которой стоит креативный директор британского бренда Марек Райхманн. В официальном релизе компании сообщается, что речь идет о демонстрации самой темной стороны модели. Новинка буде оснащена глянцевыми 22-дюймовыми колесами черного цвета, а ее кузов получит атласное исполнение с заводским названием Xenon Grey. Дополнят картину черный анодированные кузовные элементы и внешняя отделка с использованием карбона.
Первые владельцы нового Aston Martin DBX не успеют получить свои внедорожники до конца 2020 года, при этом, компания уже работает над новой специальной версии этой модели. Недавно было объявлено, что автомобиль выйдет в новом исполнении – версии Q, которую производитель предлагает для многих других своих спортивных авто. К слову, ранее британская марка уже демонстрировала прототип DBX Q, кроме того, концепт-кар с таким же названием компания планирует официально представить в рамках Женевского автосалона, не исключено, что речь идет как раз о новой специальной версии.
Отмечается, что DBX Q стал результатом работы команды, во главе которой стоит креативный директор британского бренда Марек Райхманн. В официальном релизе компании сообщается, что речь идет о демонстрации самой темной стороны модели. Новинка буде оснащена глянцевыми 22-дюймовыми колесами черного цвета, а ее кузов получит атласное исполнение с заводским названием Xenon Grey. Дополнят картину черный анодированные кузовные элементы и внешняя отделка с использованием карбона.
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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 09:23