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В одном из магазинов Бельгии найден альбом с фотографиями звёзд Голливуда

Недавно в одном из благотворительных магазинов Бельгии работники нашли альбом с фотографиями звёзд Голливуда. Его обладательницей была Мария Снейс-Лаглер, которая представляла Голливудскую ассоциацию иностранной прессы.

Альбом можно назвать произведением искусства, поскольку его владелец позаботился о тщательном размещении приблизительно 200 фотографий, датируемых 90-ми годами. На них можно увидеть, как женщина средних лет позирует в компании знаменитостей, среди которых Анджелина Джоли, Том Круз, Николас Кейдж, Харрисон Форд и т. д. На одной из фотографий можно рассмотреть её бейдж: Мария Снейс-Лаглер.

Позднее получилось узнать, она являлась представителем Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA), однако в 2016 году в возрасте 87 лет её не стало. У членов HFPA есть возможность посещать все престижные мероприятия в мире кино и телевидения, этим и объясняется большое количество кадров со звёздами. Стоит отметить, что сотрудниками магазина была найдена дочь журналистки в Калифорнии и тепер ей вернут альбом.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 09:07

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