Стало известно, какие блины россияне любят больше всего





Всего аналитиками было опрощено свыше 2900 человек в возрасте от 16 лет и старше. Уже на первом этапе проведения этого исследования стало известно, что из несладких начинок для блинов подавляющее большинство россиян (61%) останавливают выбор на мясе. Еще большее число опрошенных (65%) назвали самой любимой своей начинкой из числа сладких сгущенку. Кроме того, к списку наиболее излюбленных у граждан начинок входят также творог (54% респондентов), варенье или джем (58% голосов), а также сметана (57%). Второй этап данного опроса заключался в том, что у россиян спрашивали о рецептах, которыми они пользуются для приготовления блинов в домашних условиях. Как оказалось, свыше половины респондентов (59%) доверяют исключительно старым семейным рецептам.Также специалисты установили, что в течение Масленицы россияне планируют питаться блинами несколько раз в неделю. Такой ответ исследователям дали 60% опрошенных. Более того, 23% респондентов заявили, что планируют употреблять блины в пищу ежедневно. А вот у 12% россиян эта традиция выглядит несколько иначе: они едят блины на Масленицу всего один раз.