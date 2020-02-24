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Стало известно, какие блины россияне любят больше всего

Подавляющее большинство россиян предпочитают блины со сгущенным молоком или мясом, кроме того, готовить традиционное в преддверии Масленицы блюдо многие соотечественники стараются на основании старых семейных рецептов. Такие данные приводятся в исследовании, проведенном специалистами популярного сервиса доставки еды Delivery Club.
Стало известно, какие блины россияне любят больше всего

Всего аналитиками было опрощено свыше 2900 человек в возрасте от 16 лет и старше. Уже на первом этапе проведения этого исследования стало известно, что из несладких начинок для блинов подавляющее большинство россиян (61%) останавливают выбор на мясе. Еще большее число опрошенных (65%) назвали самой любимой своей начинкой из числа сладких сгущенку. Кроме того, к списку наиболее излюбленных у граждан начинок входят также творог (54% респондентов), варенье или джем (58% голосов), а также сметана (57%). Второй этап данного опроса заключался в том, что у россиян спрашивали о рецептах, которыми они пользуются для приготовления блинов в домашних условиях. Как оказалось, свыше половины респондентов (59%) доверяют исключительно старым семейным рецептам.

Также специалисты установили, что в течение Масленицы россияне планируют питаться блинами несколько раз в неделю. Такой ответ исследователям дали 60% опрошенных. Более того, 23% респондентов заявили, что планируют употреблять блины в пищу ежедневно. А вот у 12% россиян эта традиция выглядит несколько иначе: они едят блины на Масленицу всего один раз.

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Общество
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 08:45

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