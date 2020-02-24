«Как голая куропатка»: звезду «Дом-2» Тату Блюменкранц травят за фото
Тата Блюменкранц поучаствовала в откровенной фотосессии, во время которой бывшая участница телестройки обнажила спину и ягодицы. Злопыхатели модели решили воспользоваться моментом и унизить девушку.
Тата Блюменкранц работает фотомоделью и съёмки являются неотъемлемой частью её жизни. Фотографии девушки в Instagram всегда были в рамках приличий.
В этот раз красавица решила нарушить эти рамки. Она опубликовала видео закулисья последней фотосессии. На записи видно, что съемка являлась очень откровенной. Хотя девушка и прикрывается белым покрывалом, спина и ягодицы модели остаются обнажёнными. Под видео Тата Блюменкранц написала, что готовит невероятную бомбу.
Это бомба взорвалась у неё в комментариях. Подписчики кинулись оскорблять звезду телешоу, напоминая, что она является матерью. Одни писали, что дело не в голой попе, а в коротких ногах «как у голой куропатки» и ужасных серьгах. Другие напоминают, что когда дочка вырастет, она будет стесняться откровенных фотосессий матери.
Надо признать, что абсолютное большинство подписчиков Блюменкранц являются адекватными людьми. Они всецело поддержали девушку, подчеркнув, что она обладает идеальным телом.
Тата Блюменкранц работает фотомоделью и съёмки являются неотъемлемой частью её жизни. Фотографии девушки в Instagram всегда были в рамках приличий.
В этот раз красавица решила нарушить эти рамки. Она опубликовала видео закулисья последней фотосессии. На записи видно, что съемка являлась очень откровенной. Хотя девушка и прикрывается белым покрывалом, спина и ягодицы модели остаются обнажёнными. Под видео Тата Блюменкранц написала, что готовит невероятную бомбу.
Это бомба взорвалась у неё в комментариях. Подписчики кинулись оскорблять звезду телешоу, напоминая, что она является матерью. Одни писали, что дело не в голой попе, а в коротких ногах «как у голой куропатки» и ужасных серьгах. Другие напоминают, что когда дочка вырастет, она будет стесняться откровенных фотосессий матери.
Надо признать, что абсолютное большинство подписчиков Блюменкранц являются адекватными людьми. Они всецело поддержали девушку, подчеркнув, что она обладает идеальным телом.