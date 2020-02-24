Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова президента США о примирении Киева и Москвы





Российский сенатор, комментируя слова американского лидера, задался вопросом о том, а что сам Дональд Трамп сделал для примирения двух стран. Кроме того, Пушков поинтересовался, оказал ли Вашингтон влияние на зависимый от него Киев, чтобы местные элиты сменили курс. «В отсутствии подобных действий любые слова не имеют ценности. Заявления президента Трампа можно считать лучшим тому примером», - резюмировал член Совета Федерации.Стоит напомнить, Дональд Трамп во время своего недавнего общения с прессой в Белом Доме перед вылетом в Индию заявил, что хотел бы примирения между Россией и Украиной. «Если эти страны поладят друг с другом – это будет хорошее решение для всего остального мира», - подчеркнул президент США.