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Ведущая "Дом-2 Ольга Орлова уехала в Париж с бойфрендом

Сейчас бывшая певица, а ныне ведущая «Дом-2» основное время проводит на площадке телешоу. Там близкие отношения с ней пытались завязать не только участники, но и коллега Влад Кадони. В результате сердце Орловой сумел завоевать 50-летний бизнесмен, с которым она улетела на выходные в столицу Франции.
Ведущая "Дом-2 Ольга Орлова уехала в Париж с бойфрендом

Ольга Орлова, которой в этом году исполняется 43 года, под Новый год поделилась, что череда ее неудачных романов закончена. И хотя она не раскрыла подробности, неделей позже телеведущая была замечена за столиком ресторана. Компанию ей составлял бизнесмен по имени Валерий.

Сейчас, кажется, в их отношениях самый романтичный период. На ближайших выходных пара улетела Париж, где проводила время в музеях , ресторанах и просто в прогулках по городу. Со своими подписчиками Ольга поделилась мыслью, что каждый человек заслуживает счастья - главное верить и дожидаться. «Я верила», - сказала телеведущая.

Поклонники Орловой пристально рассматривали её фотографии из Франции в поисках её избранника, но так и не нашли. Телеведущая хранит собственную личную жизнь за семью печатями. И хотя находится люди, считающие, что кавалер Ольги нереален, основная масса поклонников рада за девушку и желает ей счастья.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:38

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