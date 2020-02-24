Ведущая "Дом-2 Ольга Орлова уехала в Париж с бойфрендом

Ольга Орлова, которой в этом году исполняется 43 года, под Новый год поделилась, что череда ее неудачных романов закончена. И хотя она не раскрыла подробности, неделей позже телеведущая была замечена за столиком ресторана. Компанию ей составлял бизнесмен по имени Валерий.Сейчас, кажется, в их отношениях самый романтичный период. На ближайших выходных пара улетела Париж, где проводила время в музеях , ресторанах и просто в прогулках по городу. Со своими подписчиками Ольга поделилась мыслью, что каждый человек заслуживает счастья - главное верить и дожидаться. «Я верила», - сказала телеведущая.Поклонники Орловой пристально рассматривали её фотографии из Франции в поисках её избранника, но так и не нашли. Телеведущая хранит собственную личную жизнь за семью печатями. И хотя находится люди, считающие, что кавалер Ольги нереален, основная масса поклонников рада за девушку и желает ей счастья.