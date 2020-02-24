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На концерте Ольга Бузова сменила четыре наряда и пела под фонограмму

В Минске прошел концерт популярной российской певицы Ольги Бузовой. Фанаты дарили цветы, мягкие игрушки и даже комплекты нижнего белья.


Самые преданные поклонники певицы, несмотря на то, что концерт должен был начаться в семь вечера, начали собираться у дверей клуба ещё в два часа дня. То, что пришедшие мерзли и стучали от холода зубами, не смущало организаторов, двери клуба открыли только за полчаса до концерта. В итоге последние желающие попали на площадку только в половине восьмого и концерт пришлось задержать на час. Но когда бывшая участница «Дом-2» всё-таки вышла на сцену, фанаты буквально визжали от восторга. Певица появилась перед поклонниками в золотистом купальнике и со сверкающим стразами микрофоном, на манер Джей Ло.

Фанаты отрывались и танцевали с таким жаром, что их не смущала фонограмма, под которую прошёл весь концерт, несмотря на заявленный организаторами живой звук.


Между песнями Ольга Бузова не забывала менять свои наряды. Это был то бледно розовый купальник, то купальник, расшитый кусочками зеркал, то богатая шуба.

В перерыве исполнительница отметила, что за год поклонников на концерте стало больше. Она горячо благодарила фанатов и одаривала их комплиментами. В ответ слушатели презентовали Ольге Бузовой мягкие игрушки, цветы и даже комплект нижнего белья.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:25

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