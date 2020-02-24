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Возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян проводит время в компании Кристины Асмус

Пока Ольга Бузова гастролирует со своими песнями по городам России , Давид Манукян был замечен в компании Кристины Асмус.

Возлюбленный Ольги Бузовой Давид Манукян проводит время в компании Кристины Асмус

Бывшая участница и ведущая шоу «Дом-2» Ольга Бузова состоит в романтических отношениях с блогером Давидом Манукяном. Большое количество поклонников её творчества не верит в искренность романа. В Сеть попало видео, на котором Манукян весело проводит время с супругой Гарика Харламова Кристиной Асмус. Это может дать повод сомневающимся укрепиться в своем недоверии.


Перед Новым годом Ольга Бузова объявила, что она и Давид Манукян, известный как блогер Дава, официально состоят в отношениях. Пара постоянно публиковала видео в сети Instagram, подтверждая слова певицы. Но после недавних событий подписчики усомнились в искренности исполнительницы. Звезда телестройки единовременно удалила все трогательные признания в любви Давида из собственного Instagram-аккаунта и заменила нежным поздравлением с днём её рождения от своего близкого друга Тимура Батрутдинова.

А сегодня на странице Манукяна появился пост, в котором блогер показывает, как замечательно проводит время в «Comedy Club» вместе с актрисой Кристиной Асмус.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:20

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