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Сыновья Анны Банщиковой устроили дома творческую мастерскую

Дети Анны Банщиковой устроили дома творческую мастерскую. Актриса показала в Instagram, как ее сыновья рисуют в гостинной.

На новом фото в микроблоге Анны Банщиковой запечатлено, как сыновья усердно рисуют красками в альбомах, сидя в гостинной. На снимке видно, что весь пол усыпан игрушками, а приспособления для творчества находятся также на столе, за которым сидят дети. В комментариях поклонники сравнили дом звезды с мастерской, а также похвалили наследников актрисы за стремление к искусству. В своем посте Анна Банщикова призналась, что в выходные находится вдали от дома, поэтому детям приходится развлекаться самостоятельно.

В семье Анны Банщиковой и Всеволода Шаханова помимо младшей дочери Марии, родившейся в марте 2017 года, воспитываются 12-летний Михаил Шаханов и 10-летний Александр Шаханов.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:15

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