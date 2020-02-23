Сергей Шнуров не посещает светские мероприятия вместе с женой Ольгой Абрамовой из-за ее нелюбви к публичности

«Оля занимается собой, у неё нет желания посещать светские мероприятия. Однако женское население интересуется причиной такого решения, и я их могу понять», – отметил исполнитель.

По словам Сергея Шнурова, сопровождать его на светских мероприятиях не имеет желания сама Ольга Абрамова, так как она не любит публичности. Однако избранница артиста всячески поддерживает общественную деятельность возлюбленного и одобрила его решение пойти в политику – несколькими днями ранее стало известно, что музыкант вступил в политический блок «Партия роста». В День защитника Отечества супруга Сергея Шнурова подарила ему новый костюм для выхода в свет.К слову, Сергей Шнуров хоть и изредка, но всё же публикует фотоснимки с молодой супругой. Однако кадры сделаны таким образом, чтобы лицо избранницы музыканта сложно было рассмотреть.