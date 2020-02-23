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Сергей Шнуров не посещает светские мероприятия вместе с женой Ольгой Абрамовой из-за ее нелюбви к публичности

Рок-музыкант и общественный деятель Сергей Шнуров стал гостем передачи «Центральное телевидение». В эфире программы лидер музыкальной группы «Ленинград» назвал причину, по которой он посещает светские мероприятия без жены Ольги Абрамовой. Пара узаконила свои отношения в 2018 году.
Сергей Шнуров не посещает светские мероприятия вместе с женой Ольгой Абрамовой из-за ее нелюбви к публичности

По словам Сергея Шнурова, сопровождать его на светских мероприятиях не имеет желания сама Ольга Абрамова, так как она не любит публичности. Однако избранница артиста всячески поддерживает общественную деятельность возлюбленного и одобрила его решение пойти в политику – несколькими днями ранее стало известно, что музыкант вступил в политический блок «Партия роста». В День защитника Отечества супруга Сергея Шнурова подарила ему новый костюм для выхода в свет.

«Оля занимается собой, у неё нет желания посещать светские мероприятия. Однако женское население интересуется причиной такого решения, и я их могу понять», – отметил исполнитель.


К слову, Сергей Шнуров хоть и изредка, но всё же публикует фотоснимки с молодой супругой. Однако кадры сделаны таким образом, чтобы лицо избранницы музыканта сложно было рассмотреть.

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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 21:23

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