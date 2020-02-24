Cadillac готовится к выпуску роскошного купе





Еще минувшим летом производитель из США перестал выпускать ATS Coupe, но руководство бренда не отрицает, что есть все шансы для производства двухдверной модели в будущем. Глава бренда отметил, что электрификация дает большие возможности для последующего проектирования разнообразных типов кузовов. В связи с этим роскошное купе от Cadillac имеет большие шансы получить электрический силовой агрегат. Эксперты предполагают, что новинка будет заметно отличаться от предшественника. Топ-менеджер не отрицает, что марка не намерена повторять свои проекты.На данный момент в Cadillac надеются, что продажи в 2020 году окажутся удовлетворительными.