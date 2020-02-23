"Психанул": Раскрыты реальные причины ухода Дмитрия Шепелева с Первого канала
Стало известно, почему Дмитрий Шепелев оставил работу на Первом канале. После увольнения телеведущий отрабатывает положенные две недели.
Дмитрий Шепелев отработал на Первом канале больше 10 лет, а большую популярность получил только с проектом “На самом деле”. Благодаря рейтингам телеведущий смог получать зарплату в размере 3 млн рублей, согласно слухам. Недавно он официально подтвердил факт своего увольнения, отметив, что решение было принято по обоюдному согласию. Он отрицает конфликты и взаимные претензии, но эксперты не могут поверить, что уход с высокооплачиваемой и престижной должности был принят без существенных на то причин. Коллеги артиста поговаривают, что он “психанул”, когда ему пришлось задержаться на работе, а он спешил домой к определенному времени. Сейчас он отрабатывает положенные две недели, а публика уверена, что некоторое время Шепелев будет ждать предложений от других каналов и искать новый проект.
Ожидается, что программу “На самом деле” возглавит другой ведущий, а, по некоторым данным, это будет Тимур Еремеев.
Дмитрий Шепелев отработал на Первом канале больше 10 лет, а большую популярность получил только с проектом “На самом деле”. Благодаря рейтингам телеведущий смог получать зарплату в размере 3 млн рублей, согласно слухам. Недавно он официально подтвердил факт своего увольнения, отметив, что решение было принято по обоюдному согласию. Он отрицает конфликты и взаимные претензии, но эксперты не могут поверить, что уход с высокооплачиваемой и престижной должности был принят без существенных на то причин. Коллеги артиста поговаривают, что он “психанул”, когда ему пришлось задержаться на работе, а он спешил домой к определенному времени. Сейчас он отрабатывает положенные две недели, а публика уверена, что некоторое время Шепелев будет ждать предложений от других каналов и искать новый проект.
Ожидается, что программу “На самом деле” возглавит другой ведущий, а, по некоторым данным, это будет Тимур Еремеев.