Григорий Лепс трогательно поздравил дочь Еву с 18-летием
Певец, композитор и продюсер Григорий Лепс разместил на своей Instagram-странице пост, которым поздравил дочь Еву Лепсверидзе с днём рождения. 23 февраля девушка празднует 18-летие.
В день рождения родной изменницы Григорий Лепс пожелал ей весело и уверенно смотреть в будущее, которое бы приносило много творческих взлётов, успехов и небывалых приключений. К поздравительному посту народный артист прикрепил фотоснимок повзрослевшей дочери. На кадре Ева Лепсверидзе запечатлена в фиолетовой водолазке в принт китайской тематики. На одно плечо девушки наброшена кожаная куртка. В комментариях Instagram-подписчики Григория Лепса присоединились к поздравлениям его наследницы, а также отметили большое сходство девушки со своим звёздным отцом.
Матерью Евы Лепсверидзе является Анна Шаплыкова, нынешняя жена Григория Лепса, от которой у исполнителя есть ещё двое детей – дочь Николь и сын Иван. Кроме того, у артиста имеется старшая дочь Инга, появившаяся на свет, когда музыкант состоял в браке со Светланой Дубинской.
Ранее сообщалось о том, что Григорий Лепс перенёс очередную операцию на голосовых связках в клинике Парижа.
В день рождения родной изменницы Григорий Лепс пожелал ей весело и уверенно смотреть в будущее, которое бы приносило много творческих взлётов, успехов и небывалых приключений. К поздравительному посту народный артист прикрепил фотоснимок повзрослевшей дочери. На кадре Ева Лепсверидзе запечатлена в фиолетовой водолазке в принт китайской тематики. На одно плечо девушки наброшена кожаная куртка. В комментариях Instagram-подписчики Григория Лепса присоединились к поздравлениям его наследницы, а также отметили большое сходство девушки со своим звёздным отцом.
Матерью Евы Лепсверидзе является Анна Шаплыкова, нынешняя жена Григория Лепса, от которой у исполнителя есть ещё двое детей – дочь Николь и сын Иван. Кроме того, у артиста имеется старшая дочь Инга, появившаяся на свет, когда музыкант состоял в браке со Светланой Дубинской.
Ранее сообщалось о том, что Григорий Лепс перенёс очередную операцию на голосовых связках в клинике Парижа.