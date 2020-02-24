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Настю Ивлееву и Элджея сравнили с Харли Квинн и Джокером

Настю Ивлееву и Элджея в новом видео сравнили с Харли Квинн и Джокером. Журналистка опубликовала на своей странице в Instagram ролик, который очень быстро стал популярным.

В настоящий момент пара находится в Австрии и проживает в одной из гостиниц Вены. Ведущая постоянно радует свои фанатов фотографиями и видеороликами из путешествия, которые мгновенно становятся популярными. На одном из таких Настю Ивлееву и Элджея сравнили с героями комиксов, а именно с Харли Квинн и Джокером. Возможно, это связано с тем, что возлюбленные появились в холле отеля с волосами неестественного цвета. Сейчас модель имеет причёску розового цвета, а у рэпера она фиолетового оттенка. Кроме того, поведение российских звёзд также можно назвать эпатажным, поскольку они не сдерживали эмоций и танцевали от радости. Публикуя пост, хозяйка микроблога наложила на ролик песню группы The Beatles "Back in USSR".

Пользователи Сети высоко оценили публикацию и начали ставить ролику одобрительные лайки, а также писать в адрес супругов много добрых пожеланий и комплиментов. Большинство сошлись во мнении, что звёзды из России достойны не только Европы, но и Голливуда.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 07:00

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