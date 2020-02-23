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Названы машины, о которых мечтают российские мужчины

Автоэксперты назвали машины, о которых мечтают российские мужчины. Социальный опрос был проведен в честь Дня защитника Отечества.

Оказалось, что большинство мужчин считает авто средством для комфорта и удовольствия, а еще существенное количество граждан уверены, что этот транспорт предназначен для путешествий. Также мужчины часто рассматривают машины в качестве семейного типа средства передвижения. Они реже обращают внимание на безопасность, но жаждут ощущение драйва и адреналина за рулем. Эксперты пришли к выводу, что именно поэтому представители сильного пола зачастую выбирают модели с мощным двигателем. В среднем они предпочитают моторы на 200-250 л. с.

Чаще покупаются бензиновые агрегаты, работающие в паре с механикой, а также предпочтителен полный привод. Каждый третий покупатель мужского пола не обращает внимание на цвет кузова, но при наличии выбора быстрее покупаются белые авто.

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Авто / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:33

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