Названы машины, о которых мечтают российские мужчины
Автоэксперты назвали машины, о которых мечтают российские мужчины. Социальный опрос был проведен в честь Дня защитника Отечества.
Оказалось, что большинство мужчин считает авто средством для комфорта и удовольствия, а еще существенное количество граждан уверены, что этот транспорт предназначен для путешествий. Также мужчины часто рассматривают машины в качестве семейного типа средства передвижения. Они реже обращают внимание на безопасность, но жаждут ощущение драйва и адреналина за рулем. Эксперты пришли к выводу, что именно поэтому представители сильного пола зачастую выбирают модели с мощным двигателем. В среднем они предпочитают моторы на 200-250 л. с.
Чаще покупаются бензиновые агрегаты, работающие в паре с механикой, а также предпочтителен полный привод. Каждый третий покупатель мужского пола не обращает внимание на цвет кузова, но при наличии выбора быстрее покупаются белые авто.
Оказалось, что большинство мужчин считает авто средством для комфорта и удовольствия, а еще существенное количество граждан уверены, что этот транспорт предназначен для путешествий. Также мужчины часто рассматривают машины в качестве семейного типа средства передвижения. Они реже обращают внимание на безопасность, но жаждут ощущение драйва и адреналина за рулем. Эксперты пришли к выводу, что именно поэтому представители сильного пола зачастую выбирают модели с мощным двигателем. В среднем они предпочитают моторы на 200-250 л. с.
Чаще покупаются бензиновые агрегаты, работающие в паре с механикой, а также предпочтителен полный привод. Каждый третий покупатель мужского пола не обращает внимание на цвет кузова, но при наличии выбора быстрее покупаются белые авто.