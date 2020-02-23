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Учёные обнаружили череп самого маленького неизвестного динозавра

Учёные из Германии во время раскопок сделали неожиданное открытие. Им удалось найти череп самого маленького неизвестного динозавра.
Учёные обнаружили череп самого маленького неизвестного динозавра

Сотрудники Государственного музея естествознания Штутгарта в ходе научной работы получили в своё распоряжение уникальную окаменелость. Речь идёт о черепе ранее неизвестного науке динозавра. Как отметили исследователи, особенным эту находку делает размер, никогда ещё палеонтологам в руки не попадали кости такого маленького доисторического ящера. Проведя спектральный анализ тканей, учёные установили их возраст. Как оказалось, существо погибло около 240 миллионов лет назад. Это означает, что оно может быть первым прародителем всех ныне живущих на планете ящериц и змей, поскольку как и современные пресмыкающиеся, имело маленькое тело, не превышающее в длину 10 сантиметров.

В настоящее время специалисты продолжают изучать находку и уверены, в ней заложен большой потенциал. Помимо того, что речь идёт о новом виде, интересен экземпляр и другим. Научные работники намерены использовать череп, изучая процесс эволюции существ, чей размер отличался от основных представителей этой группы животных. Кроме того, этот череп может породить несколько новых интересных теорий.

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Наука
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 20:47

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