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Ученые раскрыли пользу кофе без кофеина

В результате исследований ученые выяснили, насколько полезным является кофе без кофеина. Он стал излюбленной альтернативой, позволяя насладиться богатым вкусом напитка без побочных действий.

Для очищения производители используют активированный уголь и этилацетат до обжаривания, чтобы оставить питательную ценность. В JAT отмечают, что даже в чашке объемом 180 мл кофе без кофеина содержится до 7 мг этого вещества. Однако такое содержание существенно ниже того, которое находится в обычном напитке. Вне зависимости от содержания кофеина каждая чашка этого напитка способна снизить риск возникновения диабета до 7%. Несмотря на недостаточно изученное влияние на печень, в статье, опубликованной в издании Hepatology, кофе связали с защитой этого органа.

Ученые, представляющие Университет Тафтса, доказали, что обычный кофе и освобожденный от кофеина оказывает защитное действие против снижения когнитивных функций.

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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:00

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