"Мои защитники": Анастасия Решетова опубликовала совместный снимок с Тимати и сыном

Сегодня в России отмечается День защитника Отечества. Многие знаменитости уже поспешили поздравить представителей сильного пола, в том числе и Анастасия Решетова. При этом возлюбленная рэпера решила сделать это скромно и подчеркнуть суть события. Звезда сфотографировалась лишь в окружении своей семьи. Она поделилась кадрами с Тимати и сыном Ратмиром отметив, это её самые главные защитники. На фотографиях пара и их первенец запечатлены в домашней обстановке в приподнятом настроении.Поклонники остались в восторге от фотосессии, оценив нежные чувства Тимати и Анастасии Решетовой. Многие признались, даже простые снимки способны передать атмосферу любви и счастья. Подписчики присоединились к поздравлениям и поспешили написать в адрес модели и её мужчин много тёплых слов и добрых пожеланий.