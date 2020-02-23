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"Мои защитники": Анастасия Решетова опубликовала совместный снимок с Тимати и сыном

Анастасия Решетова опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram снимок, на котором запечатлена вместе с Тимати и сыном Ратмиром. Модель отметила, что это её главные защитники, поздравив всех мужчин с праздником.

Сегодня в России отмечается День защитника Отечества. Многие знаменитости уже поспешили поздравить представителей сильного пола, в том числе и Анастасия Решетова. При этом возлюбленная рэпера решила сделать это скромно и подчеркнуть суть события. Звезда сфотографировалась лишь в окружении своей семьи. Она поделилась кадрами с Тимати и сыном Ратмиром отметив, это её самые главные защитники. На фотографиях пара и их первенец запечатлены в домашней обстановке в приподнятом настроении.

Поклонники остались в восторге от фотосессии, оценив нежные чувства Тимати и Анастасии Решетовой. Многие признались, даже простые снимки способны передать атмосферу любви и счастья. Подписчики присоединились к поздравлениям и поспешили написать в адрес модели и её мужчин много тёплых слов и добрых пожеланий.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 21:08

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