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Агата Муцениеце публично обратилась к Егору Криду с просьбой поздравить её дочь Мию с днём рождения

Латвийская и российская актриса Агата Муцениеце, супруга актёра Павла Прилучного, записала публичное видеообращение к исполнителю Егору Криду с просьбой поздравить её дочь Мию с наступающим днём рождения. Девочка появилась на свет 3 марта 2016 года.
Агата Муцениеце публично обратилась к Егору Криду с просьбой поздравить её дочь Мию с днём рождения

На кадрах опубликованного в Instagram видео Агата Муцениеце сообщила фолловерам о том, что она не может связаться с любимым певцом маленькой Мии, которой особенно полюбилась его музыкальная композиция под названием «Сердцеедка». В качестве подарка на день рождения девочка попросила свою звёздную маму пригласить к ним в гости Егора Крида, чтобы он спел для неё её любимую песню. Актриса обратилась к подписчикам с просьбой присоединиться к запущенному ею флешмобу, в рамках которого исполнителя следует просто-таки «завалить» комментариями с хештегом «ЕгорпоздравьМию».

Агата Муцениеце выразила надежду на то, что Егор Крид под таким напором фанатов «сжалится» и если и не посетит день рождения её дочери, то хотя бы запишет для маленькой именинницы видеопоздравление.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 20:40

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