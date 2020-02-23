Агата Муцениеце публично обратилась к Егору Криду с просьбой поздравить её дочь Мию с днём рождения

На кадрах опубликованного в Instagram видео Агата Муцениеце сообщила фолловерам о том, что она не может связаться с любимым певцом маленькой Мии, которой особенно полюбилась его музыкальная композиция под названием «Сердцеедка». В качестве подарка на день рождения девочка попросила свою звёздную маму пригласить к ним в гости Егора Крида, чтобы он спел для неё её любимую песню. Актриса обратилась к подписчикам с просьбой присоединиться к запущенному ею флешмобу, в рамках которого исполнителя следует просто-таки «завалить» комментариями с хештегом «ЕгорпоздравьМию».Агата Муцениеце выразила надежду на то, что Егор Крид под таким напором фанатов «сжалится» и если и не посетит день рождения её дочери, то хотя бы запишет для маленькой именинницы видеопоздравление.