"Нужно набраться терпения, чтобы “перевоспитать” своего избранника": Лайма Вайкуле раскрыла секрет счастливого 46-летнего брака с Андреем Латковским





Своего возлюбленного будущая звезда встретила в 19 лет и прожила с ним 46 лет, но до сих пор пара не узаконила свои отношения. Лайма Вайкуле отметила, что сложности в их семейной жизни были лишь в начале. Она уверена, что проблемы уходят, как только женщина набирается терпения, чтобы “перевоспитать” своего избранника. Певица считает, что обстановка в доме должна быть спокойной, а атмосфера – здоровой, чтобы можно было с легкостью отдохнуть.Даже спустя 46 лет отношений между Лаймой Вайкуле и Андреем Латковским не исчезла нежность. Артистка призналась, что почти не употребляет спиртное, но если такое происходит, то она почти всегда совершает романтические поступки, например, отправляется купаться в море вместе с супругом.