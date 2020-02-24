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"Нужно набраться терпения, чтобы “перевоспитать” своего избранника": Лайма Вайкуле раскрыла секрет счастливого 46-летнего брака с Андреем Латковским

Лайма Вайкуле раскрыла секрет счастливого брака, длящегося 46 лет. Певица живет вместе гражданским супругом Андреем Латковским.

Своего возлюбленного будущая звезда встретила в 19 лет и прожила с ним 46 лет, но до сих пор пара не узаконила свои отношения. Лайма Вайкуле отметила, что сложности в их семейной жизни были лишь в начале. Она уверена, что проблемы уходят, как только женщина набирается терпения, чтобы “перевоспитать” своего избранника. Певица считает, что обстановка в доме должна быть спокойной, а атмосфера – здоровой, чтобы можно было с легкостью отдохнуть.
"Нужно набраться терпения, чтобы “перевоспитать” своего избранника": Лайма Вайкуле раскрыла секрет счастливого 46-летнего брака с Андреем Латковским

Даже спустя 46 лет отношений между Лаймой Вайкуле и Андреем Латковским не исчезла нежность. Артистка призналась, что почти не употребляет спиртное, но если такое происходит, то она почти всегда совершает романтические поступки, например, отправляется купаться в море вместе с супругом.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 05:00

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