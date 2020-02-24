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Вышел первый компактный компьютер с китайским процессором Zhaoxin KaiXian

Компания Ruijie Networks выпустила свой первый компактный персональный компьютер с китайским процессором Zhaoxin KaiXian. Данный девайс предназначен в первую очередь для корпоративного и офисного использования.
Вышел первый компактный компьютер с китайским процессором Zhaoxin KaiXian

Мини-ПК набирают всё большую популярность в определённых сферах деятельности. Их размер и невысокая стоимость, а также низкая энергопотребляемость позволяют конкурировать с ноутбуками и большими моноблоками. Компания Ruijie Networks представила очередную новинку из этого сегмента рынка, основой которой стал чип Zhaoxin KaiXian KX-U6780A, впаянный в материнскую плату. Сам корпус имеет объём 2,4 литра. Отмечается, с китайским 8-ядерным процессором (2,7 ГГц), имеющим х86-ю архитектуру, работает 8 ГБ оперативной памяти формата SO-DIMM DDR4. При этом машина не поддерживает многопоточность, а теплопакет не превышает 70 Вт. Также известно, чип выполнен по 16-нанометровому техпроцессу, а кэш-память L2 составляет 8 МБ. Работает же устройство под управлением операционных систем NeoKylin на базе Linux и Unity Operating System. Вместе с ними доступны офисные пакеты Yongzhong Office и Kingsoft WPS Office. Кроме того, в устройство встроен SSD-накопитель на 256 ГБ. Имеет компактный компьютер порты USB и разъёмы 3,5мм.

В настоящий момент не известно, намерена ли компания Ruijie Networks продавать данную модель в розничной торговле. Также пока не известна и цена новинки. Клиентам, желающим заключить контракт, предлагают делать это в индивидуальном порядке.

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Технологии
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 02:00

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