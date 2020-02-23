В Instagram объяснили причину блокировки фото девушек с обнаженной грудью





Запрет на публикацию женских сосков вызывает беспокойство у общественности долгое время, но Instagram стоит на своем, не позволяя публикацию фото такого рода. Дело в том, что социальная сеть построена на нейросетях, которые не могут определить возраст человека. Также система не может узнать, давал ли пользователь разрешение на публикацию. Если допустить возможность публикации женских сосков, это может привести к тому, что в Instagram будут размещаться снимки несовершеннолетних без их на то согласия.На конференции также стало известно, что ошибка стала причиной снижения качества видеозаписей при их загрузке в Instagram со смартфонов под управлением Android.