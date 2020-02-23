АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-5 лучших недорогих китайских смартфонов 2020…
EUR 69.42 USD 64.30
Курс валют на 22.02.2020

В Instagram объяснили причину блокировки фото девушек с обнаженной грудью

В Instagram объяснили, почему социальная сеть блокирует фотографии девушек с обнаженной грудью. Гендиректор компании ответил на интересующие публику вопросы на пресс-конференции, прошедшей 22 февраля.

Запрет на публикацию женских сосков вызывает беспокойство у общественности долгое время, но Instagram стоит на своем, не позволяя публикацию фото такого рода. Дело в том, что социальная сеть построена на нейросетях, которые не могут определить возраст человека. Также система не может узнать, давал ли пользователь разрешение на публикацию. Если допустить возможность публикации женских сосков, это может привести к тому, что в Instagram будут размещаться снимки несовершеннолетних без их на то согласия.

На конференции также стало известно, что ошибка стала причиной снижения качества видеозаписей при их загрузке в Instagram со смартфонов под управлением Android.

+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:19

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мария Порошина удивила фанатов снимком дочери Полины…
Раскрыта важность закрепления в Конституции поправки об индексации…
Фигуристка Татьяна Навка с дочерью Надеждой посетила Большой…
Учёные в США впервые научились лечить…
Наталья Белохвостикова впервые появилась на публике с повзрослевшим…
Эксперт Брутер обвинил США в использовании коронавируса для бездоказательного обвинения…
Игорь Макаров на архивном фото с Лерой Кудрявцевой сравнил ее с героем фильма о Бенджамине…
Звезды «Дом-2» Анастасия Балинская и Алексей Кудряшов провели экскурсию по своей новой…
Компания Xiaomi анонсировала выход самого мощного смартфона Realme X50…
Юрий Лоза подержал выбор Украиной группы Go-A для участия в…
Путин раскрыл детали плана по оснащению армии и флота новейшим…
Сестре звезды «Дом-2» Саши Черно удалось разлюбить Илью…
Составлен ТОП-5 лучших недорогих китайских смартфонов 2020…
Александра Савельева трогательно поздравила Кирилла Сафонова с 11-летней…
Автоателье AC Schnitzer доработало компактный хэтчбек BMW…
Звезда «Дом-2» Валерий Блюменкранц назвал Анну Левченко именем бывшей…
Юлия Меньшова посетила Мамаев курган в…
На американском рынке появились новые AirPods за 399 долларов…
Роды Оксаны Самойловой в Майами обошлись в сумму около 15 тысяч…
Пользователи Сети активно обсуждают прототип Lada Vesta в стиле…
Звезда «Дом-2» Илья Яббаров сделал уколы…
«Проблемы, как у Жанны Фриске»: Ирина Билык боится рожать детей из-за страха заболеть…
ТОП мировых загадок, которые до сих пор не удалось…
Эксперт сравнил системы предупреждения о ракетах России и…
Анфиса Чехова голым снимком со спины поздравила мужчин с 23…
ВС Польши рассматривают возможность покупки американских танков M1…
«Каждой женщине по защитнику»: Анастасия Макеева в одной шляпе поздравила мужчин с 23…
Стали известны 5 лучших наушников с шумоподавлением по цене менее 100 долларов…
Просмотреть все новости