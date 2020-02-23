Звезды «Дом-2» Анастасия Балинская и Алексей Кудряшов провели экскурсию по своей новой квартире





После того, как Анастасия Балинская и Алексей Кудряшов ушли за ворота телестройки, прошло не так много времени. Несмотря на размолвки, ребята все-таки помирились и сейчас живут вдвоем в одном из спальных районов Москвы, как и мечтали ранее. Более того, пара рассказала, что пока они искали для себя жилье, то даже пришлось пожить у друзей.На поиски квартиры ушло немало времени. Ребята даже начали шутить, что жить им придется, если дела так и дальше пойдут, у ворот Поляны. Однако в один прекрасный день, находясь в разных местах, они наткнулись на одно и тоже объявление. После телефонного разговора ребята поняли, что это жилье, о котором они так долго мечтали.Известно, что квартира совсем новая и ранее в ней никто не жил. Ко всему, она расположена всего в нескольких минутах ходьбы от метро «Некрасовка».Анастасия Балинская призналась, что на данный момент аренда им обходится в 45 тысяч. Помимо этого, им пришлось купить некоторые вещи, так как квартира была практически пустой.Также ребята разделили обязанности по дому. По словам Анастасии, готовит Алексей, а она убирает и стирает. Иногда из-за бытовых нюансов у них бывают конфликты.