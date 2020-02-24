Медики перечислили обязательные для мужчин регулярные обследования





Сдача крови на ПСА помогает выявить рак в мочеполовой системе на ранней стадии. Согласно статистике, ежегодно этот диагноз ставится более 400 тысячам пациентов. В половине случаев патологии простаты выявляют на поздних стадиях. При этом отклонение от нормы не всегда может указывать на воспалительные процессы, но все вопросы по этому поводу стоит задать своему урологу. Медики напоминают, что к этому анализу нужно готовиться заранее, исключив из рациона кофе и спиртные напитки, а также за несколько дней нужно отказаться от интима. Тестикулярное обследование направлено на обнаружение рака яичек, который теперь чаще поражает мужчин до 35 лет. Доказано, что среди мужчин курильщиков гораздо больше, в связи с чем нужно регулярно проверять легкие, особенно, если возраст превышает 50 лет.Обследовать стоит кишечник, важно контролировать артериальное давление, а также показатели холестерина и сахара в крови. Необходимо проходить общие осмотры, которые включают поход к офтальмологу, сдачу анализов и прочее.