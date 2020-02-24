АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-5 лучших недорогих китайских смартфонов 2020…
EUR 69.42 USD 64.30
Курс валют на 22.02.2020

Медики перечислили обязательные для мужчин регулярные обследования

Медики перечислили обязательные обследования, которые необходимо проходить мужчинам регулярно. Это поможет выявить патологии на ранних стадиях, что увеличивает шансы на излечение.

Сдача крови на ПСА помогает выявить рак в мочеполовой системе на ранней стадии. Согласно статистике, ежегодно этот диагноз ставится более 400 тысячам пациентов. В половине случаев патологии простаты выявляют на поздних стадиях. При этом отклонение от нормы не всегда может указывать на воспалительные процессы, но все вопросы по этому поводу стоит задать своему урологу. Медики напоминают, что к этому анализу нужно готовиться заранее, исключив из рациона кофе и спиртные напитки, а также за несколько дней нужно отказаться от интима. Тестикулярное обследование направлено на обнаружение рака яичек, который теперь чаще поражает мужчин до 35 лет. Доказано, что среди мужчин курильщиков гораздо больше, в связи с чем нужно регулярно проверять легкие, особенно, если возраст превышает 50 лет.

Обследовать стоит кишечник, важно контролировать артериальное давление, а также показатели холестерина и сахара в крови. Необходимо проходить общие осмотры, которые включают поход к офтальмологу, сдачу анализов и прочее.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 04:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Наталья Подольская решилась на съемку "без…
Вышел первый компактный компьютер с китайским процессором Zhaoxin…
Названы звезды, которые длительное время жили в гражданском…
Православные отмечают Власьев день: Названы традиции праздника и что нельзя делать в эту…
Китайский монах Zigong предсказал коронавирус и другие катаклизмы 100 лет…
Мадонна пошутила над звездой «Игры престолов» Гвендолин Кристи во время концерта в…
Сергей Шнуров не посещает светские мероприятия вместе с женой Ольгой Абрамовой из-за ее нелюбви к…
Эксперты сделали оценку применения вредоносных программ…
"Мои защитники": Анастасия Решетова опубликовала совместный снимок с Тимати и…
"Психанул": Раскрыты реальные причины ухода Дмитрия Шепелева с Первого…
Григорий Лепс трогательно поздравил дочь Еву с…
Учёные обнаружили череп самого маленького неизвестного…
Агата Муцениеце публично обратилась к Егору Криду с просьбой поздравить её дочь Мию с днём…
Названы машины, о которых мечтают российские…
В Сети обсуждают редкое фото Елены Яковлевой с мужем и…
В Instagram объяснили причину блокировки фото девушек с обнаженной…
Мария Порошина удивила фанатов снимком дочери Полины…
Раскрыта важность закрепления в Конституции поправки об индексации…
Фигуристка Татьяна Навка с дочерью Надеждой посетила Большой…
Учёные в США впервые научились лечить…
Наталья Белохвостикова впервые появилась на публике с повзрослевшим…
Эксперт Брутер обвинил США в использовании коронавируса для бездоказательного обвинения…
Игорь Макаров на архивном фото с Лерой Кудрявцевой сравнил ее с героем фильма о Бенджамине…
Звезды «Дом-2» Анастасия Балинская и Алексей Кудряшов провели экскурсию по своей новой…
Анонсирован выход самого мощного смартфона Realme X50…
Юрий Лоза подержал выбор Украиной группы Go-A для участия в…
Путин раскрыл детали плана по оснащению армии и флота новейшим…
Сестре звезды «Дом-2» Саши Черно удалось разлюбить Илью…
Просмотреть все новости