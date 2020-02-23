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Мария Порошина удивила фанатов снимком дочери Полины Куценко

Недавно у Полины Куценко состоялся день рождения, с которым актрису поспешила поздравить мать Мария Порошина. Знаменитость опубликовала снимок на своей официальной странице в Instagram, но удивила им многих фанатов.

Мария Порошина решила поздравить 24-летнюю начинающую актрису с праздником, поделившись её фотографией в личном микроблоге. При этом звезда выбрала снимок, на котором её дочь запечатлена в гриме. Рассмотреть внешность артистки из-за обилия косметики нелегко, отчего некоторые фанаты разочаровались. Вместо поздравлений в адрес Полины Куценко начали писать неприятные слова, сравнивая сценический образ с куклой, устанавливаемой в поле для отпугивания птиц. Другие же заметили, по необъяснимой причине им облик именинницы, готовящейся выйти на сцену театра на Таганке для исполнения роли в постановке "Le Тартюф", неприятен и он их пугает.

Несмотря на этого, большинство фолловеров всё же положительно отнеслись к публикации и написали в адрес Полины Куценко немало комплиментов, добрых слов и поздравлений. Первым же, кто поздравил актрису, стал Гоша Куценко, её родной отец. Несмотря на развод, Мария Порошина впоследствии сумела с ним сохранить хорошие отношения, а артист принимал самое активное участие в воспитании первенца.

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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 20:12

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