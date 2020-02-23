АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-5 лучших недорогих китайских смартфонов 2020…
EUR 69.42 USD 64.30
Курс валют на 22.02.2020

Сестре звезды «Дом-2» Саши Черно удалось разлюбить Илью Яббарова

Сестра звезды проекта «Дом-2» Саши Черно перестала страдать от безответной любви. Девушка раскрыла свой личный секрет, о котором долго молчала. Она рассказала, что у нее правда было чувство к Илье Яббарову, но оно уже прошло.

Сестре звезды «Дом-2» Саши Черно удалось разлюбить Илью Яббарова

Младшая сестра участницы проекта «Дом-2» Саши Черно Татьяна вновь побывала в гостях на проекте. Девушка приняла участие в записи программы «Бородина против Бузовой», а потом навестила Сашу на телестройке.

После Татьяна в личном блоге ответила на все вопросы, которые волновали ее подписчиков. Так, у нее спросили, случалась ли у нее безответная любовь. Девушка ответила утвердительно и рассказала, что такое чувство испытывала по отношению к взрослому участнику «Дом-2», у которого к тому же несколько детей. Сейчас же, по ее словам, у нее все прошло и она чувствует себя вполне прекрасно. То, что это был Илья Яббаров, стало понятно потому, что Татьяна разместила общее с ним фото в ответе на этот вопрос.


Ранее Татьяна даже утверждала, что именно Илья Яббаров ее мужчина и ей все равно, знает он о ней или нет, но она готова завоевать его даже силой. Сейчас же блондинка признается, что готова найти себе другого кавалера среди участников реалити и намерения у нее на этот счет серьезные.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мария Порошина удивила фанатов снимком дочери Полины…
Раскрыта важность закрепления в Конституции поправки об индексации…
Фигуристка Татьяна Навка с дочерью Надеждой посетила Большой…
Учёные в США впервые научились лечить…
Наталья Белохвостикова впервые появилась на публике с повзрослевшим…
Эксперт Брутер обвинил США в использовании коронавируса для бездоказательного обвинения…
Игорь Макаров на архивном фото с Лерой Кудрявцевой сравнил ее с героем фильма о Бенджамине…
Звезды «Дом-2» Анастасия Балинская и Алексей Кудряшов провели экскурсию по своей новой…
Компания Xiaomi анонсировала выход самого мощного смартфона Realme X50…
Юрий Лоза подержал выбор Украиной группы Go-A для участия в…
Путин раскрыл детали плана по оснащению армии и флота новейшим…
Сестре звезды «Дом-2» Саши Черно удалось разлюбить Илью…
Составлен ТОП-5 лучших недорогих китайских смартфонов 2020…
Александра Савельева трогательно поздравила Кирилла Сафонова с 11-летней…
Автоателье AC Schnitzer доработало компактный хэтчбек BMW…
Звезда «Дом-2» Валерий Блюменкранц назвал Анну Левченко именем бывшей…
Юлия Меньшова посетила Мамаев курган в…
На американском рынке появились новые AirPods за 399 долларов…
Роды Оксаны Самойловой в Майами обошлись в сумму около 15 тысяч…
Пользователи Сети активно обсуждают прототип Lada Vesta в стиле…
Звезда «Дом-2» Илья Яббаров сделал уколы…
«Проблемы, как у Жанны Фриске»: Ирина Билык боится рожать детей из-за страха заболеть…
ТОП мировых загадок, которые до сих пор не удалось…
Эксперт сравнил системы предупреждения о ракетах России и…
Анфиса Чехова голым снимком со спины поздравила мужчин с 23…
ВС Польши рассматривают возможность покупки американских танков M1…
«Каждой женщине по защитнику»: Анастасия Макеева в одной шляпе поздравила мужчин с 23…
Стали известны 5 лучших наушников с шумоподавлением по цене менее 100 долларов…
Просмотреть все новости