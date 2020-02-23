Сестре звезды «Дом-2» Саши Черно удалось разлюбить Илью Яббарова





Младшая сестра участницы проекта «Дом-2» Саши Черно Татьяна вновь побывала в гостях на проекте. Девушка приняла участие в записи программы «Бородина против Бузовой», а потом навестила Сашу на телестройке.После Татьяна в личном блоге ответила на все вопросы, которые волновали ее подписчиков. Так, у нее спросили, случалась ли у нее безответная любовь. Девушка ответила утвердительно и рассказала, что такое чувство испытывала по отношению к взрослому участнику «Дом-2», у которого к тому же несколько детей. Сейчас же, по ее словам, у нее все прошло и она чувствует себя вполне прекрасно. То, что это был Илья Яббаров, стало понятно потому, что Татьяна разместила общее с ним фото в ответе на этот вопрос.Ранее Татьяна даже утверждала, что именно Илья Яббаров ее мужчина и ей все равно, знает он о ней или нет, но она готова завоевать его даже силой. Сейчас же блондинка признается, что готова найти себе другого кавалера среди участников реалити и намерения у нее на этот счет серьезные.