Православные отмечают Власьев день: Названы традиции праздника и что нельзя делать в эту дату





Священномученик Власий Севастийский считается покровителем домашнего скота, поскольку, согласно поверьям, к его пещере часто приходили дикие звери, которых он исцелял. В этот праздник читают заговоры от порчи и сглаза, а также освящают в церкви ржаной хлеб, чтобы скормить по куску всем домашним животным. Власьев день, как и Масленицу, нельзя встречать в грязном доме, а также запрещается работать, а особенно заниматься стиркой, ссориться или заключать пари.В этом году на 24 февраля припадает первый день масленичной недели, в который традиционно начинают печь блины, а первый из них отдают нищим для почтения памяти покойных. В некоторых деревнях было принято готовить вареники с сыром и угощать ими гостей.