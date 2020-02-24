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Православные отмечают Власьев день: Названы традиции праздника и что нельзя делать в эту дату

В этом году начало масленичной недели припадает на 24 февраля, что совпадает с Власьевым днем. Эксперты напомнили традиции праздников и о том, что запрещено делать в этот день.

Священномученик Власий Севастийский считается покровителем домашнего скота, поскольку, согласно поверьям, к его пещере часто приходили дикие звери, которых он исцелял. В этот праздник читают заговоры от порчи и сглаза, а также освящают в церкви ржаной хлеб, чтобы скормить по куску всем домашним животным. Власьев день, как и Масленицу, нельзя встречать в грязном доме, а также запрещается работать, а особенно заниматься стиркой, ссориться или заключать пари.

В этом году на 24 февраля припадает первый день масленичной недели, в который традиционно начинают печь блины, а первый из них отдают нищим для почтения памяти покойных. В некоторых деревнях было принято готовить вареники с сыром и угощать ими гостей.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 00:00

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