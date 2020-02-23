Раскрыта важность закрепления в Конституции поправки об индексации пенсий





Поправкой о регулярной индексации выплат в пользу пенсионеров воспользоваться смогут в том числе работающие граждане, достигшие необходимого для получения пособия возраста. Представитель рабочей группы Талия Хабриева подчеркнула, что все пособия будут выплачиваться согласно действующим законам, а перерасчет будет проводиться на основе прожиточного минимума, принятого региональными властями. Каждый год инфляция способствует его повышению, в связи с чем страховая пенсия поднимется с 1 января, пока социальную эта мера затронет в начале апреля. Однако работающие граждане не получали индексацию с 2016 года, в связи с чем часть пенсионеров перешли в теневой сектор.При закреплении постоянной индексации на страницах Конституции вместо нее станет невозможным вводить единовременную выплату. В такой ситуации пенсионеры оказались в 2016 году, когда выплаты остались без увеличения, было выпущено разовое пособие в размере 5 тысяч рублей.