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Учёные в США впервые научились лечить герпес

Учёные в США провели исследование, благодаря которому научились лечить герпес. Ранее медицина могла лишь избавлять от симптомов недуга, теперь же появилась возможность вылечить саму болезнь.

Учёные в США впервые научились лечить герпес

На протяжении долгого времени научные работники пытаются найти способ лечить герпес. Пока учёные сумели изобрести лекарство, которое борется с последствиями действия вируса, но при этом сам возбудитель остаётся нетронутым и, пребывая в спящем состоянии, проявляется в любой момент, когда человеческий иммунитет ослабнет под воздействием различных факторов. Изучая эту особенность болезни, сотрудники Гарвардской медицинской школы сумели найти способ добраться до спящих клеток. Они использовали человеческие фибробласты, которые были заражены герпесом, и в ходе своей работы смогли разрушить активные и пребывающие в покое компоненты. Данная методика как раз и использует для борьбы спящие клетки. Она получила название CRISPR, но пока специалисты не могут доставлять действующее вещество в нейроны. По словам исследователей, именно эта задача стоит следующей перед ними.

Следует отметить, что постепенно учёные получают всё больше информации о герпесе. В 2018 году они открыли ещё одну особенность заболевания. Как оказалось, оно может провоцировать болезнь Альцгеймера, и кроме того, передаваться от человека к человеку. Инфицирование здоровых людей происходит при накапливании у больного в крови определённых ферментов.

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Наука
Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 19:50

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