Наталья Белохвостикова впервые появилась на публике с повзрослевшим сыном

Наталья Белохвостикова в "Судьбе человека" рассказала не только о своем карьерном пути, но и воспитании сына с режиссером Владимиром Наумовым. Известно, что советская актриса находится вот уже 46 лет замужем за киноделом, с которым её также связывает двое детей - 44-летняя дочь Наташа и 16-летний сын Кирилл. Ведущий ток-шоу недавно разместил снимок с повзрослевшим наследником артистки, о судьбе которого Белохвостикова рассказала подробнее.По словам 68-летней звезды, Кирилл вырос в детском доме, куда она приехала в 2007 году в рамках фестиваля "Я и семья". Белохвостикова решила усыновить трехлетнего ребенка после того, как последний удивил её просьбой "подарить крестик, которого у него нету". Душевную близость актриса также почувствовала из-за скромности малыша, который не уговаривал взять его в семью, в отличие от других детей. Как сообщает супруга Наумова, сейчас Кирилл увлекается математикой и изучением языков, плаванием, а также хорошо рисует.