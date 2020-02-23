Игорь Макаров на архивном фото с Лерой Кудрявцевой сравнил ее с героем фильма о Бенджамине Баттоне

Посредством поста спортсмен решил поздравить телеведущую с 7-летней годовщиной отношений. Судя по всему, сравнивая любимую женщину с Бенджамином Баттоном из популярного фильма, ее муж решил указать на ее молодость. Известно, что по сюжету картины, ее главный герой с возрастом становился все моложе. Поклонники положительно оценили фото Игоря Макарова и принялись писать комплименты звездной паре. Многие отметили, что у знаменитостей прекрасный союз и лучшая дочь.Игорь Макаров и Лера Кудрявцева сыграли свадьбу в 2013 году. Спустя 7 лет супруги стали родителями – у них родилась дочь, которую назвали Марией. Девочка уже занимается с преподавателем, который помогает ей развиваться. Журналистка регулярно делится с фолловерами кадрами, на которых демонстрирует достижения ребенка.