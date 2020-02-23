АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-5 лучших недорогих китайских смартфонов 2020…
EUR 69.42 USD 64.30
Курс валют на 22.02.2020

Игорь Макаров на архивном фото с Лерой Кудрявцевой сравнил ее с героем фильма о Бенджамине Баттоне

Игорь Макаров разместил в Instagram совместное архивное фото с Лерой Кудрявцевой. Однако подписчиков удивило то, что в подписи к публикации хоккеист сравнил жену с героем фильма «Загадочная история о Бенджамине Баттоне».
Игорь Макаров на архивном фото с Лерой Кудрявцевой сравнил ее с героем фильма о Бенджамине Баттоне

Посредством поста спортсмен решил поздравить телеведущую с 7-летней годовщиной отношений. Судя по всему, сравнивая любимую женщину с Бенджамином Баттоном из популярного фильма, ее муж решил указать на ее молодость. Известно, что по сюжету картины, ее главный герой с возрастом становился все моложе. Поклонники положительно оценили фото Игоря Макарова и принялись писать комплименты звездной паре. Многие отметили, что у знаменитостей прекрасный союз и лучшая дочь.

Игорь Макаров и Лера Кудрявцева сыграли свадьбу в 2013 году. Спустя 7 лет супруги стали родителями – у них родилась дочь, которую назвали Марией. Девочка уже занимается с преподавателем, который помогает ей развиваться. Журналистка регулярно делится с фолловерами кадрами, на которых демонстрирует достижения ребенка.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 19:29

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Мария Порошина удивила фанатов снимком дочери Полины…
Раскрыта важность закрепления в Конституции поправки об индексации…
Фигуристка Татьяна Навка с дочерью Надеждой посетила Большой…
Учёные в США впервые научились лечить…
Наталья Белохвостикова впервые появилась на публике с повзрослевшим…
Эксперт Брутер обвинил США в использовании коронавируса для бездоказательного обвинения…
Игорь Макаров на архивном фото с Лерой Кудрявцевой сравнил ее с героем фильма о Бенджамине…
Звезды «Дом-2» Анастасия Балинская и Алексей Кудряшов провели экскурсию по своей новой…
Компания Xiaomi анонсировала выход самого мощного смартфона Realme X50…
Юрий Лоза подержал выбор Украиной группы Go-A для участия в…
Путин раскрыл детали плана по оснащению армии и флота новейшим…
Сестре звезды «Дом-2» Саши Черно удалось разлюбить Илью…
Составлен ТОП-5 лучших недорогих китайских смартфонов 2020…
Александра Савельева трогательно поздравила Кирилла Сафонова с 11-летней…
Автоателье AC Schnitzer доработало компактный хэтчбек BMW…
Звезда «Дом-2» Валерий Блюменкранц назвал Анну Левченко именем бывшей…
Юлия Меньшова посетила Мамаев курган в…
На американском рынке появились новые AirPods за 399 долларов…
Роды Оксаны Самойловой в Майами обошлись в сумму около 15 тысяч…
Пользователи Сети активно обсуждают прототип Lada Vesta в стиле…
Звезда «Дом-2» Илья Яббаров сделал уколы…
«Проблемы, как у Жанны Фриске»: Ирина Билык боится рожать детей из-за страха заболеть…
ТОП мировых загадок, которые до сих пор не удалось…
Эксперт сравнил системы предупреждения о ракетах России и…
Анфиса Чехова голым снимком со спины поздравила мужчин с 23…
ВС Польши рассматривают возможность покупки американских танков M1…
«Каждой женщине по защитнику»: Анастасия Макеева в одной шляпе поздравила мужчин с 23…
Стали известны 5 лучших наушников с шумоподавлением по цене менее 100 долларов…
Просмотреть все новости