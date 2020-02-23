Юрий Лоза подержал выбор Украиной группы Go-A для участия в «Евровидении-2020»





Как отметил музыкант, России также следует понять, что нужно на «Евровидении» продвигать собственную культуру, а не «распиаривать английский язык». Юрий Лоза подчеркнул, что он говорил об этом уже несколько раз. По его мнению, не нужно требовать от артиста только победы, а просто послать на конкурс с песней на русском языке. Юрий Лоза убежден, что главное на «Евровидении», это продвижение собственной культуры.В пример композитор привел подопечного Яны Рудковской Диму Билана, который стал единственным победителем песенного конкурса. Он выиграл «Евровидение» с композицией, которую пел на английском языке, после чего отравился в гастрольный тур по РФ. А остальные участники, которые выступали на родных языках, успешно дают концерты по миру. Юрий Лоза считает, что у других победителей «Евровидения» есть изюминка, так как они исполняли песни на родном языке. Они интересны и самобытны для публики. Например, Патрисия Каас, занявшая только восьмое место, была в европейском турне. Музыкант убежден, что артистов, которые поют на английском языке, предостаточно, а суть конкурса именно в представлении разных культур.