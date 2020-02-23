Юрий Лоза подержал выбор Украиной группы Go-A для участия в «Евровидении-2020»
Вчера, 22 февраля, огласили, что на конкурсе «Евровидение-2020» Украину будет представлять группа Go-A. Юрий Лоза поддержал выбор страны, так как артисты исполнят композицию на национальном языке.
Как отметил музыкант, России также следует понять, что нужно на «Евровидении» продвигать собственную культуру, а не «распиаривать английский язык». Юрий Лоза подчеркнул, что он говорил об этом уже несколько раз. По его мнению, не нужно требовать от артиста только победы, а просто послать на конкурс с песней на русском языке. Юрий Лоза убежден, что главное на «Евровидении», это продвижение собственной культуры.
В пример композитор привел подопечного Яны Рудковской Диму Билана, который стал единственным победителем песенного конкурса. Он выиграл «Евровидение» с композицией, которую пел на английском языке, после чего отравился в гастрольный тур по РФ. А остальные участники, которые выступали на родных языках, успешно дают концерты по миру. Юрий Лоза считает, что у других победителей «Евровидения» есть изюминка, так как они исполняли песни на родном языке. Они интересны и самобытны для публики. Например, Патрисия Каас, занявшая только восьмое место, была в европейском турне. Музыкант убежден, что артистов, которые поют на английском языке, предостаточно, а суть конкурса именно в представлении разных культур.
Как отметил музыкант, России также следует понять, что нужно на «Евровидении» продвигать собственную культуру, а не «распиаривать английский язык». Юрий Лоза подчеркнул, что он говорил об этом уже несколько раз. По его мнению, не нужно требовать от артиста только победы, а просто послать на конкурс с песней на русском языке. Юрий Лоза убежден, что главное на «Евровидении», это продвижение собственной культуры.
В пример композитор привел подопечного Яны Рудковской Диму Билана, который стал единственным победителем песенного конкурса. Он выиграл «Евровидение» с композицией, которую пел на английском языке, после чего отравился в гастрольный тур по РФ. А остальные участники, которые выступали на родных языках, успешно дают концерты по миру. Юрий Лоза считает, что у других победителей «Евровидения» есть изюминка, так как они исполняли песни на родном языке. Они интересны и самобытны для публики. Например, Патрисия Каас, занявшая только восьмое место, была в европейском турне. Музыкант убежден, что артистов, которые поют на английском языке, предостаточно, а суть конкурса именно в представлении разных культур.